Приоритетом для Киева сейчас является не контрнаступление, а выстраивание мощных оборонительных сооружений, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он намерен в ближайшее время собрать представителей бизнеса и обсудить с ними этот вопрос, передает «Московский комсомолец».

Контрнаступление больше не является стратегией Украины. Теперь Зеленский собирается возводить фортификационные сооружения от Донбасса и до западных регионов, а также на ключевых оборонительных рубежах. То есть, укрепления протянутся вдоль всей границы Украины с Россией и Белоруссией.

Ранее о прекращении контрнаступления и тяжелом положении ВСУ заявлял депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он отметил, что ВСУ больше не идут вперед, а уходят в глухую оборону. Это якобы позволит выиграть время и обдумать все имеющиеся возможности для выхода из тупика.