На востоке Украины был сбит штурмовик Су-25, история которого отражает десятилетия конфликтов и трансформаций в регионе.

Самолет, с бортовым номером “27 синий” и заводским серийным номером 25508106029, оказался участником множества военных операций, начиная с советской эпохи.

Боевой путь Су-25

Этот штурмовик имеет богатую и трагическую историю. Созданный в советское время, самолет участвовал в Афганской войне. После распада СССР он достался Украине и долгое время хранился на консервации. Однако в 2014 году, на фоне начала боевых действий на Донбассе, Су-25 был восстановлен и использован для ударов по позициям ополчения. Затем самолет вновь отправили на хранение.

С началом специальной военной операции в 2022 году Су-25 был возвращен в строй и перекрашен в серый камуфляж, а в 2024 году адаптирован для применения французских высокоточных бомб AASM HAMMER.

Сбитый “ветеран”

По данным источника “Воевода вещает”, этот Су-25 был одним из немногих оставшихся одноместных штурмовиков такого типа на вооружении Украины. Потеря этого самолета — серьёзный удар для украинской авиации, учитывая ограниченное количество оставшихся машин.

В отличие от самолета, пилот, управлявший штурмовиком, был молод. Согласно информации, уже подтвержденной со стороны ВСУ, он состоял в 299-й бригаде тактической авиации. В Киеве подтвердили потерю летчика во время выполнения боевого задания, а также факт применения зарубежного оружия.