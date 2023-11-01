В Португалии русскоязычного азербайджанца задержали в одном из ресторанов в Лиссабоне после того, как он использовал приложение-переводчик для заказа гранатового сока.

Один из официантов ресторана вызвал полицию, утверждая, что посетитель угрожает гранатой. Виной всему стала записка, написанная клиентом, который не владел португальским языком. Он решил заказать гранатовый сок с помощью онлайн-переводчика, однако не учел того, что слова «гранат» и «граната» в португальском языке несут различные значения и не звучат схоже, как в русском языке.

В конечной записке, которую азербайджанец показал официанту, содержалось слово «граната» (granada). Это привело к недоразумению, и официант решил, что клиент может провести теракт.

Азербайджанца доставили в полицейский участок, где его допросили с помощью переводчика. После беседы инцидент был считан завершенным. Однако, на всякий случай, полиция провела обыск в гостиничном номере азербайджанца.