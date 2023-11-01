Западные союзники Украины напрасно предоставляют финансовую и военную поддержку этой стране, так как Вооруженные Силы России (ВС РФ) имеют возможность в любой момент одержать победу над Вооруженными Силами Украины (ВСУ). Об этом заявил немецкий предприниматель Ким Дотком в своей публикации в социальной сети X (предыдущий Twitter).

«Россия может в любой момент одолеть Украину. Однако они (США и Евросоюз) превратили страну в черную дыру для западных денег, оружия и боеприпасов, сделав из США, ЕС и НАТО посмешище», – выразил свое мнение Дотком.

Предприниматель также подчеркнул, что с начала специальной военной операции Запад уже предоставил значительные финансовые ресурсы киевскому режиму. Более того, союзники Украины планируют продолжать финансировать эту страну в будущем, заключил бизнесмен.