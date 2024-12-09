В преддверии новогодних праздников эксперты подвели итоги изменения стоимости традиционных праздничных блюд — оливье и селедки под шубой. Согласно данным Росстата, цены на ингредиенты для этих салатов значительно выросли по сравнению с прошлым годом. Основной рост цен наблюдается на картофель, репчатый лук и свеклу.

Для семьи из четырех человек приготовление селедки под шубой обойдется в среднем в 263 рубля, что на 13% дороже, чем в 2023 году. Стоимость оливье составит 529 рублей, увеличившись на 9%. В целом набор продуктов для этих салатов подорожал на 10%, что превышает общий уровень продовольственной инфляции. При этом больше всего за год выросли цены на картофель — на 65%, лук — на 26% и свеклу — на 23%.

Крупные торговые сети, по данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), стремятся удерживать цены на уровне ниже средних по стране. Например, стоимость картофеля в сетях почти на 18% ниже средней по данным Росстата, а морковь и свекла дешевле на 37,5% и 15% соответственно. Такие меры возможны благодаря снижению наценок на социально значимые продукты и развитию собственных торговых марок.

Эксперты связывают рост цен на овощи с несколькими факторами. В 2023 году рекордный урожай картофеля привел к снижению его стоимости, что сделало выращивание этой культуры для аграриев малорентабельным. В результате в 2024 году посевные площади под картофель сократились на 20 тысяч гектаров. Вдобавок возросли затраты на производство из-за повышения цен на топливо, логистику и другие ресурсы.

По словам специалистов, дальнейшая динамика цен будет зависеть от баланса спроса и предложения, а также от предпочтений розничных сетей. Например, некоторые компании предпочитают закупать импортный картофель из-за его лучшего товарного вида.

Стоимость салатов и продуктов, входящих в их состав, остается актуальной темой для анализа в контексте продовольственной инфляции. Доцент кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Казанцева отметила, что в крупных торговых сетях уровень цен может быть ниже среднего по стране благодаря скидкам от поставщиков и ограничению наценок. Тем не менее, общая динамика цен подчеркивает необходимость тщательного планирования бюджета для праздничного стола.