Австралийских кинооператор знакомит людей с любопытными обитателями океанских глубин

По словам Дэвида Ханнана, впервые он взял в руки подводную камеру, когда ему было 11. Это был подарок отца, сделанный с одним условием: «Ты будешь делаешь хорошие снимки, или я заберу камеру назад». Источник: ABC News.

Парень был полон решимости сохранить эту «красивую игрушку», поэтому во время поездки на остров Херон у побережья Квинсленда он «катался на спинах скатов манта», пытаясь сделать фотографии с их точки зрения. Но тогда было другое время, вспоминает Ханнан, предупреждая, что сейчас никому не следует предпринимать подобных попыток.

«[Скат манта] подходил прямо ко мне, позволял просто мягко коснуться его головной части, прокатится на нем, а затем возвращал в то же место. Этим скатам нравится, когда их почесывают – как вы чешете свою собаку и она переворачивается. Они подходят и смотрят тебе в глаза. Им становится очень, очень любопытно».

Подростковый интерес Ханнана привел его к карьере всемирно известного подводного кинооператора. Он получил признание в конце 1980-х за съемку массового нереста кораллов на Большом Барьерном рифе и продолжает работать по всему миру.

Последние несколько десятилетий он провел, пытаясь запечатлеть как можно больше красоты этого рифа.

Любопытство морских существ

Когда речь заходит о морских существах, взаимодействующих с людьми, большинство вспоминает о дельфинах. Но по словам Дэвида Ханнана очень многие океанские животные любят поиграть.

Он описал встречу с парой сообразительных каракатиц.

«Я начал видеосъемку одной из них, а другая каракатица подошла к задней части камеры, расположилась буквально рядом со мной и принялась смотреть на экран камеры, а затем на меня, снимающего ее приятельницу», – рассказал Ханнан.

Он сказал, что запечатлел тогда обоих каракатиц на видео. Они спокойно сидели, пока австралиец вел съемку, а затем всплыл и покинул их. А когда на следующий день кинооператор нырнул в том же месте, каракатицы были там, как будто ждали его.

По его словам, также быстро учатся осьминоги. Он рассказал, что эти головоногие внимательно следили за ним повсюду, забирались на его подводную камеру и, похоже, очень хотели узнать, что он с ней делает.

«Они относились ко мне, будто я еще один осьминог», – отметил Ханнан. «В действительности, спустя два-три погружения уже можно было их тренировать. Они обучаются даже быстрее, чем собаки. Указываешь им налево, они движутся налево. Направо укажешь – пойдут направо».

Сонные акулы

Когда Ханнан в юности начал заниматься дайвингом, акула попадались ему постоянно, но никогда его не беспокоили. «Они были повсюду. Они просто часть природы».

Отец научил Ханнана подводной охоте, и он вспоминал, что акулы время от времени пытались украсть его улов.

«Знаете, они не гонялись за мною, были довольно робкими. И поэтому акулы очень, очень быстро стали для меня чем-то особенным, проясняющим тайну [подводного мира]».

В настоящее время, по словам подводного кинооператора, самая сложная часть в съемке акул – обнаружить их из-за чрезмерного вылова рыбы. Он рассказывает, что смотрел видео, на которых дайверы взаимодействуют с самками акул, аналогично его опыту со скатами манта.

Австралиец предупреждает, что дайверам делать это не следует, однако вспоминает об увиденных им кадрах, где акулы трутся о дайверов, которые затем мягко гладят акулу по голове. «Это будто усыпляет хищниц, и они переворачиваются».

В документальном фильме, ранее снятом Ханнаном совместно с его покойным другом Робом Стюартом, в первой сцене Стюарт «поглаживает» бычью акулу, используя эту технику. «Видеть такое удивительно», – отмечает он.

Умирающий риф

Дэвид Ханнан, по его признанию, впервые стал замечать изменения Большого Барьерного рифа, когда ему было около 30.

«Это было еще до того, как стало известно о значительном обесцвечивании кораллов», – сообщил он. «На этом этапе я заметил, как терновые венцы (морские звезды рода акантастер) безудержно носились по рифу. Во многих отношениях они были более смертоносными, чем утрата окраса (акантастеры способны буквально съедать кораллы)».

Ханнан провел на рифе четыре года, снимая документальный фильм «Сны о коралловом море», вышедший в 1992-м. По его словам, уже тогда было очевидно, что риф «в огромной беде», что и побудило его продолжать все это документировать.

«Вообще, меня мотивирует снимать красоту», – добавил он. «На самом деле я пытаюсь [создать] памятную запись о рифе для потомков, в этом моя цель, потому что я не думаю, что он сможет долго оставаться на месте, может быть еще пару лет. Я считаю, что важно это сохранить на видео и позволить людям увидеть, что они потеряли».

Но у Ханнана есть надежда. Он рассчитывает на эксперименты по посеву кораллов, выращиваемых в аквариумах, а затем помещаемых в океан, что является многообещающим.

«Я думаю, что произойдет следующее: Австралия потеряет наш прекрасный риф, но во второй половине этого столетия у нас будут средства, чтобы начать его засев».

Он очень надеется, что его видеозаписи на Большом Барьерном рифе помогут убедить будущие правительства и общественность Австралии потратить деньги, необходимые для реализации такого проекта.