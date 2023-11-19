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Единственной полезной биодобавкой является витамин D, который позволяет компенсировать недостаток солнечного света и предотвратить связанные с ним негативные последствия, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Он пояснил, что во многих регионах России зимой не хватает солнечного света, который заставляет организм вырабатывать витамин D. Именно поэтому у человека может развиться остеопороз, появиться склонность к переломам из-за проблем с развитием костей. Также дефицит витамина провоцирует сбой в обмене веществ.

Восполнить нехватку витамина D в организме можно приемом соответствующего препарата, а также употреблением в пищу продуктов, которые в достаточном количестве содержат его. Это молоко, печень трески, куриные яйца и прочее.

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