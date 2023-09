Премьера новой картины режиссера Романа Полански «Дворец» состоялась в рамках 80-го Веницианского фестиваля. Картина была показана зрителям вне конкурса, однако вызвала небывалый интерес, как у обычных зрителей, так и у профессиональных критиков.

Общественное движение #MeToo выразило недовольство и протест в отношении показа нового фильма Романа Полански, так как режиссер давно уже находится в бегах от правосудия. Напомним, что Полански обвиняется в совершении сексуального насилия над тринадцатилетней моделью Самантой Джейн Гейли в 1977 году.

Издание The Guardian назвало фильм «вялым отельным фарсом». «Фильм ужасен: безвкусный и безрадостный, путающий сексуальное отвращение с возбуждением», – пишет автор материала The Guardian. Рецензент The Hollywood Reporter дал самую низкую оценку новой картине Палански поставив один балл из возможных пяти.

Автор материала о картине «Дворец» издания Variety написал, что заявленный комедией фильм прошел в гробовой тишине зрительного зала. Журналист отметил, что Полански смешные сцены не удавались никогда. «В “Дворце” он просто плохой режиссер», – отмечается в издании.