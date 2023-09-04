Российская актриса и певица Настасья Самбурская опубликовала в своей соцсети видеозапись с концерта группы «Комната культуры». По словам артистки, во время концерта она незапланированно вышла на сцену, чтобы вместе с фронтменом группы, Евгением Трофимовым, спеть композицию «Полмира».

Звезда «Универа» совершенно не смутилась, что вышла на сцену без укладки и макияжа. На артистке были надеты черные широкие брюки и кроп-топ.

Ранее Самбурская опубликовала в соцсетях 10 интересных фактов о себе. Актриса рассказала, что любит спортивные тренировки с гирей. Также она без ума от пенки на молоке, поэтому порой кипятит молоко дважды. Несмотря на любовь к спорту, Настасья очень боится прыжков с парашютом.

Любимые цвета – зеленый и «благородно» розовый. Она никогда не делала ринопластику. В детстве актриса сменила 10 школ. Она умеет играть одной рукой на баяне, а также вязать шапки. Также Настасья поделилась, что имеет вторую группу крови.