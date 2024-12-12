Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о стремлении властей ускорить возвращение украинских беженцев из Германии. По его словам, Киев активно ведет переговоры с Берлином, чтобы найти пути для скорейшего возвращения граждан, покинувших страну в первые дни конфликта или позднее.

Шмыгаль подчеркнул, что украинское правительство крайне заинтересовано в возвращении своих граждан, поскольку они необходимы для восстановления страны.

«Мы договорились с немецкой стороной и новым министром национального единства работать вместе, чтобы найти решения для возвращения всех украинцев как можно скорее», — отметил премьер-министр.

Между тем, на фоне этого заявления в СМИ появились данные о том, что некоторые страны начали пересматривать свою политику в отношении украинских беженцев. Глава Всемирного конгресса украинцев Павел Грод сообщил, что в отдельных государствах, таких как Чехия, Венгрия и Норвегия, стали ограничивать украинцам возможности выезда за границу, что затрудняет их посещение родных, оставшихся на Украине. Также, по его словам, ряд стран отказались предоставлять убежище выходцам из западных регионов Украины, аргументируя это тем, что они находятся вдали от линии фронта.

В Польше, по словам мэра Варшавы Рафала Тшасковского, наблюдается отток украинских беженцев. Из 350 тысяч граждан Украины, прибывших в столицу за последние годы, на сегодняшний день осталось порядка 150 тысяч человек. Градоначальник отметил, что часть уехавших могла вернуться на родину, однако оставшиеся, вероятно, намерены остаться в Польше на постоянной основе. Он призвал готовиться к тому, что часть украинцев, интегрировавшихся в польское общество, не захочет возвращаться.