Ученым удалось определить, как именно наркотики «взламывают» наш мозг

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Наркомания, способная доминировать над нашей волей, является одной из основных проблем со здоровьем в современном мире, отмечает группа психобиологов из Университета Хайме I (Испания). В последнем отчете Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA) отмечается, что среди потребителей кокаина, начавших лечение, примерно 50% уже делали это ранее. Это свидетельствует о высоком уровне рецидивов среди наркозависимых. Источник: The Conversation.

Подобная ситуация складывается не только с тяжелыми наркотиками, такими как кокаин или опиаты. Многие курильщики пытаются бросить по нескольку раз, и для них соблазн закурить всегда существует. То же самое происходит с теми, кто страдает алкоголизмом: они рискуют оказаться рядом с алкоголем в гостях или на посиделках друзей и снова начать выпивать.

У всех этих людей есть что-то общее: они больны, потому что их мозг был обманут или, говоря иначе, взломан.

Механизмы памяти, уязвимые для наркотиков

Человеческий мозг обладает естественными механизмами для изучения и запоминания того, что ему нужно для выживания. Он способен искать, распознавать и сохранять награды и любые связанные с ними подсказки, которые помогут нам найти их. Для этой цели приходится включать в работу не только навыки обучения и память, но и эмоции.

Благодаря этой способности на протяжении тысячелетий эволюции мы смогли запоминать маршруты животных, на которых охотились, помнить, какие ягоды не были ядовитыми или, с недавних пор, в каком из супермаркетов продается понравившийся нам шоколад.

Наркотики берут эти механизмы нашего мозга, известные как механизмы нейропластичности, и изменяют их, повреждают. Этот хак приводит к более или менее стойким изменениям в мозге зависимого. Из-за них некоторые люди не могут устоять перед одержимостью искать и принимать наркотики, пусть это отнимает время и силы, ухудшает самочувствие и уродует личную жизнь.

Наркотик становится центром существования для наркоманов, он имеет приоритет над такими вознаграждениями, как еда, секс, спорт или иная социальная деятельность.

Ученым удалось определить, как именно наркотики «взламывают» наш мозг

Все с первого раза

Такие изменения в мозге начинаются с момента первого приема наркотического препарата и усиливаются в периоды прекращения его употребления. В конце концов, зависимый человек не может избавить свою память ни от контекста, в котором он употреблял (место, люди, ситуации и т.д.), ни от неприятного ощущения абстиненции, когда он остановился. Вот почему так часто случаются рецидивы.

Одним из механизмов, помогающих поддерживать стабильность человеческой памяти, в том числе взломанной наркотиками, является развитие так называемых перинейрональных сетей (ПНС). Это своего рода сетка, окружающая некоторые из наших нейронов и предотвращающая потерю уже сформированных связей, а также способствующая стабильности цепей мозга, что затрудняет образование новых связей (на изображении выше, выполнена зеленым цветом – окружает нейрон Гольджи в мозгу лабораторной крысы).

Когда эти сети становятся сильнее, нейронным изменениям происходят все сложнее, а воспоминания становятся все более стабильными. С другой стороны, ослабление ПНС открывает фазу нейрональной нестабильности, позволяющую мозгу усваивать новую информацию.

ПНС расположены в различных областях мозга, и некоторые из них образуют так называемую «цепь зависимости». В нее входят префронтальная кора, полосатое тело, миндалевидное тело, гиппокамп, вентральная покрышка и мозжечок. Авторы статьи отмечают, что их исследовательская группа в Университете Хайме I уже более десяти лет собирает доказательства важной роли мозжечка при наркозависимости.

Ученым удалось определить, как именно наркотики «взламывают» наш мозг

Как наркотики изменяют ПНС

Ответить на это сложнее, чем кажется, поскольку своей влияние оказывают многие факторы: что это за наркотик; какой регион учитывается; какой момент в истории потребления наркотиков зависимого рассматривается – в начале его воздержания или при рецидиве.

Ученые занимаются исследованием данного вопрос. Так, исследование на крысах из Университета штата Вашингтон показало, что добровольное употребление кокаина делает перинейрональные сети в гипоталамусе более устойчивыми. В свою очередь, другое исследование из Свободного университета Амстердама выявило, что отсутствие героина в организме уменьшает экспрессию некоторых компонентов ПНС в префронтальной коре после трех недель воздержания.

В этом направлении недавнее исследование, проведенное исследовательской группой из Университете Хайме I, в том числе на грызунах, проливает новый свет на этот вопрос.

Первоначально, сразу после употребления кокаина, ПНС мозжечка тускнеют: это способ кокаина нарушить пластичность этой области и вызвать изменения в схемах памяти. Но со временем, особенно в периоды воздержания, сети укрепляются настолько, что эти изменения мозга становятся необычайно долговечными. Это облегчает запоминание контекста и ощущений, связанных с наркотиком, в течение длительного периода времени, что благоприятствует рецидивам.

Фиксаторы человеческой памяти

Один из способов выявить роль перинейрональных сетей в наркозависимости – устранить их. Для этой цели существует бактериальный фермент хондротиназа ABC, который можно вводить непосредственно в мозг. Когда испанские экспериментаторы вводили его в мозжечок во время фазы отмены, крысы, ранее злоупотреблявшие кокаином, снова начинали употреблять его, даже без ПНС. Но интерес к наркотику у них заметно снизился, поскольку подопытные животные прекращали искать его значительно раньше, чем контрольные крысы.

Этот результат наводит на вывод, что перинейрональные связи способствуют поддержанию долговременных оригинальных воспоминаний, связанных с наркозависимостью, поскольку они стабилизируют изменения мозга, происходящие в цепях памяти. И без них память обо всем, что привлекает зависимого к наркотикам, становится более неустойчивой, равно как и желание получить доступ к наркотическому препарату.

Это и другие исследования в области нейробиологии, отмечаются авторы статьи, могут в будущем привести к разработке новых методов лечения наркомании, которые позволят предотвращать рецидивы и помочь зависимым людям. Которые, не будем об этом забывать, являются больными.

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