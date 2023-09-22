Ученым удалось определить, как именно наркотики «взламывают» наш мозг

Наркомания, способная доминировать над нашей волей, является одной из основных проблем со здоровьем в современном мире, отмечает группа психобиологов из Университета Хайме I (Испания). В последнем отчете Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA) отмечается, что среди потребителей кокаина, начавших лечение, примерно 50% уже делали это ранее. Это свидетельствует о высоком уровне рецидивов среди наркозависимых. Источник: The Conversation.

Подобная ситуация складывается не только с тяжелыми наркотиками, такими как кокаин или опиаты. Многие курильщики пытаются бросить по нескольку раз, и для них соблазн закурить всегда существует. То же самое происходит с теми, кто страдает алкоголизмом: они рискуют оказаться рядом с алкоголем в гостях или на посиделках друзей и снова начать выпивать.

У всех этих людей есть что-то общее: они больны, потому что их мозг был обманут или, говоря иначе, взломан.

Механизмы памяти, уязвимые для наркотиков

Человеческий мозг обладает естественными механизмами для изучения и запоминания того, что ему нужно для выживания. Он способен искать, распознавать и сохранять награды и любые связанные с ними подсказки, которые помогут нам найти их. Для этой цели приходится включать в работу не только навыки обучения и память, но и эмоции.

Благодаря этой способности на протяжении тысячелетий эволюции мы смогли запоминать маршруты животных, на которых охотились, помнить, какие ягоды не были ядовитыми или, с недавних пор, в каком из супермаркетов продается понравившийся нам шоколад.

Наркотики берут эти механизмы нашего мозга, известные как механизмы нейропластичности, и изменяют их, повреждают. Этот хак приводит к более или менее стойким изменениям в мозге зависимого. Из-за них некоторые люди не могут устоять перед одержимостью искать и принимать наркотики, пусть это отнимает время и силы, ухудшает самочувствие и уродует личную жизнь.

Наркотик становится центром существования для наркоманов, он имеет приоритет над такими вознаграждениями, как еда, секс, спорт или иная социальная деятельность.

Все с первого раза

Такие изменения в мозге начинаются с момента первого приема наркотического препарата и усиливаются в периоды прекращения его употребления. В конце концов, зависимый человек не может избавить свою память ни от контекста, в котором он употреблял (место, люди, ситуации и т.д.), ни от неприятного ощущения абстиненции, когда он остановился. Вот почему так часто случаются рецидивы.

Одним из механизмов, помогающих поддерживать стабильность человеческой памяти, в том числе взломанной наркотиками, является развитие так называемых перинейрональных сетей (ПНС). Это своего рода сетка, окружающая некоторые из наших нейронов и предотвращающая потерю уже сформированных связей, а также способствующая стабильности цепей мозга, что затрудняет образование новых связей (на изображении выше, выполнена зеленым цветом – окружает нейрон Гольджи в мозгу лабораторной крысы).

Когда эти сети становятся сильнее, нейронным изменениям происходят все сложнее, а воспоминания становятся все более стабильными. С другой стороны, ослабление ПНС открывает фазу нейрональной нестабильности, позволяющую мозгу усваивать новую информацию.

ПНС расположены в различных областях мозга, и некоторые из них образуют так называемую «цепь зависимости». В нее входят префронтальная кора, полосатое тело, миндалевидное тело, гиппокамп, вентральная покрышка и мозжечок. Авторы статьи отмечают, что их исследовательская группа в Университете Хайме I уже более десяти лет собирает доказательства важной роли мозжечка при наркозависимости.

Как наркотики изменяют ПНС

Ответить на это сложнее, чем кажется, поскольку своей влияние оказывают многие факторы: что это за наркотик; какой регион учитывается; какой момент в истории потребления наркотиков зависимого рассматривается – в начале его воздержания или при рецидиве.

Ученые занимаются исследованием данного вопрос. Так, исследование на крысах из Университета штата Вашингтон показало, что добровольное употребление кокаина делает перинейрональные сети в гипоталамусе более устойчивыми. В свою очередь, другое исследование из Свободного университета Амстердама выявило, что отсутствие героина в организме уменьшает экспрессию некоторых компонентов ПНС в префронтальной коре после трех недель воздержания.

В этом направлении недавнее исследование, проведенное исследовательской группой из Университете Хайме I, в том числе на грызунах, проливает новый свет на этот вопрос.

Первоначально, сразу после употребления кокаина, ПНС мозжечка тускнеют: это способ кокаина нарушить пластичность этой области и вызвать изменения в схемах памяти. Но со временем, особенно в периоды воздержания, сети укрепляются настолько, что эти изменения мозга становятся необычайно долговечными. Это облегчает запоминание контекста и ощущений, связанных с наркотиком, в течение длительного периода времени, что благоприятствует рецидивам.

Фиксаторы человеческой памяти

Один из способов выявить роль перинейрональных сетей в наркозависимости – устранить их. Для этой цели существует бактериальный фермент хондротиназа ABC, который можно вводить непосредственно в мозг. Когда испанские экспериментаторы вводили его в мозжечок во время фазы отмены, крысы, ранее злоупотреблявшие кокаином, снова начинали употреблять его, даже без ПНС. Но интерес к наркотику у них заметно снизился, поскольку подопытные животные прекращали искать его значительно раньше, чем контрольные крысы.

Этот результат наводит на вывод, что перинейрональные связи способствуют поддержанию долговременных оригинальных воспоминаний, связанных с наркозависимостью, поскольку они стабилизируют изменения мозга, происходящие в цепях памяти. И без них память обо всем, что привлекает зависимого к наркотикам, становится более неустойчивой, равно как и желание получить доступ к наркотическому препарату.

Это и другие исследования в области нейробиологии, отмечаются авторы статьи, могут в будущем привести к разработке новых методов лечения наркомании, которые позволят предотвращать рецидивы и помочь зависимым людям. Которые, не будем об этом забывать, являются больными.