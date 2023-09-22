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Поляки больше не допустят оскорблений в свой адрес со стороны украинского президента Владимира Зеленского и точно его не простят, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Также он потребовал от Зеленского больше никогда не разбрасываться оскорблениями в адрес граждан Польши, так как это может оказаться чревато для Украины.

«В нынешнем геополитическом контексте мы будем отстаивать все наши аргументы», – цитирует польского премьера агентство ТАСС.

На Генассамблее ООН президент Зеленский в ходе выступления заявил, что страны, ограничивающие экспорт украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции, помогают таким образом России. После этого высказывания польский лидер Анджей Дуда отменил ранее назначенную встречу с украинским коллегой.

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