Поляки больше не допустят оскорблений в свой адрес со стороны украинского президента Владимира Зеленского и точно его не простят, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Также он потребовал от Зеленского больше никогда не разбрасываться оскорблениями в адрес граждан Польши, так как это может оказаться чревато для Украины.

«В нынешнем геополитическом контексте мы будем отстаивать все наши аргументы», – цитирует польского премьера агентство ТАСС.

На Генассамблее ООН президент Зеленский в ходе выступления заявил, что страны, ограничивающие экспорт украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции, помогают таким образом России. После этого высказывания польский лидер Анджей Дуда отменил ранее назначенную встречу с украинским коллегой.