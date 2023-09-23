Почему птицы не видят ветрогенераторы и продолжают погибать

Ежегодно миллионы птиц сталкиваются с линиями электропередач, ветряными турбинами и прочими искусственными сооружениями, засоряющие открытое пространство. Эти столкновения зачастую приводят к гибели пернатых, а также выводят из строя энергосистемы, нарушая нашу жизнь и создавая финансовые проблемы для энергетических компаний. Источник: The Conversation.

Было обнаружено, что многочисленные виды птиц, в том числе попугаи ара в Бразилии, гуси и лебеди в Великобритании, а также синие журавли в Южной Африке, особенно подвержены столкновениям с линиями электропередач. Впрочем, жертвой такого столкновения может стать любая летящая птица, отмечают авторы статьи – профессор сенсорики птиц Грэм Мартин (Бирмингемский университет) и кандидат наук в сфере сенсорной экологии птиц Дженни Кэнтли (Лондонский университет Ройял-Холлоуэй)/

В некоторых регионах эти столкновения происходят настолько часто, что могут поставить под угрозу местные популяции исчезающих видов.

Но птицы – это высокоразвитые летательные системы. Они могут летать плотно сбитыми стаями, легко маневрируя к нашему восторгу и удивлению. Так почему же они летят прямо на возвышающиеся над землей объекты?

Согласно последнему исследованию авторов статьи, ответ кроется в том, как птицы видят наш мир. Ученые обнаружили, что для многих видов уток, гусей и лебедей смотреть перед собой попросту незачем.

Как птицы видят окружающий мир

Изучение причин, по которым птицы становятся жертвами столкновений, привело к новым идеям, бросающим вызов фундаментальному научному представлению о том, что такое птицы. В прошлом ученые описывали птиц как «крыло, управляемое глазом». Под этим подразумевалось, что полет играл центральную роль в формировании зрения птиц на протяжении всей их эволюции.

Но сегодня можно с уверенностью заключить, что птицу лучше всего охарактеризовать как «клюв, управляемый глазом». Вместо контроля полета основной движущей силой эволюции зрения у птиц стали ключевые задачи, связанные с добычей пищи, в частности, обнаружение пищевых продуктов и осуществление «доставки клюва» в нужное место и в нужное время, чтобы схватить пищу. Наряду с потребностью отслеживания хищников, именно «пищевую» задачу птичьему зрению приходится решать изо дня в день.

Птицы различаются тем, насколько у них перекрывается обзор каждого глаза (так называемое бинокулярное поле зрения). Чем больше глаза смотрят прямо перед собой, тем больше картинки, получаемые каждым глазом, будут накладываться (так действуют глаза человека), благодаря чему обеспечивается расширенное бинокулярное поле. У таких птиц, как утки, глаза расположены высоко по обеим сторонам головы. Соответственно, картинки, получаемые каждым их глазом, будут очень разным и с меньшим бинокулярным полем.

Британские исследователи замерили диапазон бинокулярного поля у 39 видов уток, гусей и лебедей. Было обнаружено, что ключевым фактором разнообразия зрения между видами птиц является их рацион и то, как им приходится добывать пищу.

У тех птиц, которые главным образом используют свое зрение для поиска семян или определенных растений, как правило, имеется более широкое бинокулярное поле.

Однако у таких видов, как кряква и розовоухая утка, с бинокулярным зрением дела обстоят плохо. Эти птицы в меньшей степени полагаются на свои глаза, когда ищут пищу – они ориентируются на осязательные сигналы своего клюва. Вместо поиска пищи глаза таких птиц предназначены для получения информации о происходящей над их головами и за их спинами.

Безусловно, даже этим птицам требуется иметь некоторое визуальное информирование о происходящем перед ними. Но поскольку глаза у них расположены высоко по бокам головы, у них очень узкое бинокулярное поля и поэтому они получают довольно скудные детали о несколько удаленной местности перед ними. Для семейства утиных важнее точные осязательные данные от клюва на близкой дистанции, а также и успеть заметить, кто приближается к ним сбоку или сзади.

Этот вывод не ограничивается утками, гусями и лебедями. Скорее всего, это правило распространяется на всех птиц, за исключением, возможно, некоторых сов (у которых глаза обращены вперед и которые полагаются на звук для обнаружения добычи). По этой причине подавляющее большинство птиц уязвимо для столкновений с высокими объектами.

Однако с реальными проблемами сталкиваются и более крупные птицы, такие как гуси, лебеди и дрофы. Их ограниченное поле переднего обзора усугубляется быстрой скоростью полета и неспособностью к резкой смене направления. Эти птицы также летают стаями, причем делают это и в вечерних сумерках, и в предрассветные часы, когда уровень освещенности ниже.

Как правильно предупреждать птиц об опасностях

Понимание ориентации зрения птиц на поиск пищи и выявление хищников позволяет улучшить наше представление о причинах их столкновения с высотными объектами. Но, что еще более важно, это дает нам что-то с этим делать.

Нам не следует предполагать, что зрительное восприятие мира у птиц такое же, как у нас. Мы, люди – специализированные приматы, у которых глаза расположены на передней части головы, и мы видим мир совершенно иначе, чем птицы, причем не только в отношении полей зрения, но также в отношении остроты и цветового восприятия. Поэтому нам необходимо попытаться взглянуть на проблему правильно, «с высоты птичьего полета».

Птицы быстро летают. Но при этом они воспринимают лишь очень приблизительную информацию о том, что их ждет впереди – так же, как поступаем мы, когда управляем автомашиной. Как и в случае с предупреждениями об опасности на дорожных трассах для водителей, требуется предупреждать птиц с помощью сигналов, которые нашему глазу кажутся чрезмерными.

Птицы, уязвимые к столкновениям с ветрогенераторами, приспособились летать в воздушном пространстве миллионы лет назад. И быстро адаптироваться к захламлению воздушной среды людьми они попросту не способны. Чтобы быть хорошо видимыми птицам, особенно таким их видам, как утки и гуси, сигнальные устройства, предупреждающие пернатых об опасностях впереди, должны быть действительно большими, высококонтрастными и, в идеале, мерцающими. Следует помнить, что при обозначении опасностей для птиц нет места эстетическим тонкостям.