Мать известного украинского музыканта и продюсера Кузьмы Скрябина Ольга умерла в возрасте 77 лет. Ее сын трагически погиб в автокатастрофе в 2015 году.

О смерти Ольги Кузьменко сообщил фонд, названный в честь ее сына. О причинах смерти не сообщается. Также никаких заявлений не делали внучка писательницы Мария Барбара и вдова украинского музыканта.

Ольга Кузьменко написала о сыне три книги – «Колыбельная для Андрюши», «Моя дорогая птичка: мамина книга» и «Группа Скрябина и друзья на сцене». В 2012 году музыкант написал песню «Мама», посвященную матери-писательнице.

На Украине до сих пор высказываются версии о неслучайном характере автокатастрофы, в которой погиб Скрябин. Напомним, его внедорожник столкнулся с молоковозом, поэта и продюсера доставили в больницу, но через час после этого он скончался.