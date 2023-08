Российская киноактриса, актриса дубляжа и переводчик Белла Ко скончалась в возрасте 54 лет. С 2000-х годов Белла снималась в отдельных сезонах популярных российских сериалов, таких как «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Склифосовский» и многих других. Однако основной род ее деятельности – озвучивание и дубляж.

Актриса принимала участие в озвучивании героев в мультфильме «Истории игрушек», картине «Иллюзии полета», «Суперсемейка», «Тарзан 2: Начало легенды», «Враг государства», «У холмов есть глаза», «Мой любимый марсианин» и др. Также она озвучивала и героев компьютерных игр. Ее голосом говорят герои популярных игр Call of Duty, Witcher 2, Diablo, а также голос Беллы Ко звучит в популярном шутере от третьего лица The last of us.

Отмечается, что тело актрисы было обнаружено в ее квартире в Москве, находящейся на улице Перерва. Известно, что Белла Ко боролась с тяжелым онкологическим заболеванием, которое в итоге и забрало ее жизнь.