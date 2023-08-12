Стоимость дизельного топлива и бензина в странах Евросоюза постоянно растет. При это впервые с 1990 года мазут стал продаваться дороже сырой нефти марки Brent. Опасность данной ситуации заключается в неконтролируемом росте инфляции, что может запустить процесс реальной рецессии.

Подорожание мазута и газа, используемые для отопления домохозяйств, в паре с увеличением стоимости на бензин и дизель, используемые для доставки товаров автомобильным и морским транспортом, приведет к росту не только тарифов ЖКС, но и к подорожанию большинства товаров и услуг. В таких условиях ЕЦБ будет вынужден продолжать политику по повышению ставки, что лишает экономику вливания “дешевых” денег.

По словам эксперта Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, санкционная политика в отношении России, Ирана и Венесуэлы, основных производителей тяжелой нефти, привела к дефициту мазута на рынке Европы. При этом мазут широко используется в качестве топлива для торговых судов. Поэтому его удорожание приведет к подорожанию большинства перевозимых товаров морским транспортом.