Дэн Аккерман, являющийся главным редактором сайта Gizmodo подал иск на компанию Apple. Он требует 4,8 миллиона долларов за использование без его ведома книги The Tetris Effect: The Game that Hypnotized the World в создании фильма «Тетрис».

Аккерман называет книгу «литературным шедевром» в жанре шпионского триллера. Произведение рассказывает о создании в СССР игры «Тетрис» и борьбе за авторские права на нее. В иске автор написал, что создатели фильма в буквальном смысле перенесли на экран целые страницы и даже главы, причем сделали это без согласования с ним.

В фильме «Тетрис», премьера которого на Apple TV+ состоялась 31 марта, снимались Тэрон Эджертон и Никита Ефремов. По сюжету американский бизнесмен в конце 80-х годов прошлого столетия встречается с разработчиком «Тетриса» Алексеем Пажитновым, чтобы получить лицензию на использование игры на приставке Nintendo.