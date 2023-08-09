9 августа скончалась советская и эстонская актриса Ита Эвер, хорошо известная зрителям по детективному фильму «Тайна черных дроздов». В экранизации книги Агаты Кристи «Карман, полный ржи», она сыграла мисс Марпл.
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9 августа скончалась советская и эстонская актриса Ита Эвер, хорошо известная зрителям по детективному фильму «Тайна черных дроздов». В экранизации книги Агаты Кристи «Карман, полный ржи», она сыграла мисс Марпл.

Эстонское издание Postimees называет актрису любимицей нескольких поколений. Она вызывала восхищение блестящим исполнением ролей как в кино, так и в театре.

Помимо «Тайны черных дроздов», Ита Эвер также запомнилась зрителям участием в фильме «Загадка Эндхауза», который режиссер Вадим Дербенев снял в 1990 году. Актриса также озвучивала мультфильм «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» 1984 года.

Всего она исполнила более 150 ролей. В 1966 году Эвер получила звание заслуженной, а в 1973-м – народной артистки Эстонской ССР. Среди наград актрисы также есть орден Белой звезды III степени, полученный в Эстонии в 2001 году. На момент смерти Ите Эвер исполнился 91 год.

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