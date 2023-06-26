Певица Ольга Орлова выложила в социальные сети откровенную фотографию группы “Блестящие”, сделанную два десятилетия назад. На ней, помимо самой исполнительницы, изображена и покойная Жанна Фриске.

На снимке участницы группы предстали с обнаженными животами и в концертных лифах. Еще на одной фотографии они весьма эффектно засняты рядом с мотоциклом.

Пользователи социальной сети в комментариях отметили, что у Орловой самая красивая грудь из всех четырех девушек. Однако Ольга написала, что в то время с грудью “у всех был порядок”.

“Молодость – пора прекрасной груди!”, – добавила исполнительница.

Напомним, ранее сестра Жанны Фриске Наталья пожаловалась на трудности в воспитании дочери Луны, которая капризничает, не желая фотографироваться.