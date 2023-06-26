Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья рассказала, что испытывает сложности в воспитании своей дочери Луны. Она отметила, что девочка является ее собственной “токсичной копией” в миниатюре.

Маленькая Луна начинает капризно вести себя, сразу же плачет, если ее пытаются сфотографировать. Наталья опубликовала видеозапись, на которой девочка демонстрирует недовольство наведенной на нее камерой.

“Что за такая непослушная девочка”, – возмущенно написала Фриске.

Также она сообщила, что у девочки точно такой же характер, как и у нее самой.

Наталья Фриске родила дочку в апреле прошлого года. До этого она рассталась с отцом Луны, но все же разрешила ему присутствовать на родах. По уверениям Натальи, она ни разу не жалела о решении разойтись.