Специалисты из Сибири во время исследования мест, где произошел разлив нефтепродуктов в зоне вечной мерзлоты установили, что часть микроорганизмов почвы смогли постепенно переработать загрязнение. Однако в тот же момент они способны насыщать атмосферу углекислым газом. Об этом сообщил Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН.

Ученые провели исследования неподалеку от Норильска. Именно там в 2020 году случилась катастрофа техногенного масштаба. Из-за разлива в окружающей среде оказалось более 20 тысяч тонн дизельного топлива. По словам кандидата биологических наук, научного сотрудника Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН Оксаны Масягиной, бактерии, выделенные специалистами из мерзлотных видов почв, могут быть использованы с целью создания препаратов, способных устранить последствия загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами.

Как отмечают специалисты, среди бактерий,перерабтывающих дизельное топливо, в мерзлотных почвах преобладают следующие виды: Serratia proteamaculans, S. liquefaciens, S. plymuthica; бактерии Rhodococcus erythropolis, способные окислять углеводы, псевдомонады видов Pseudomonas antarctica, P. libanensis, P. brassicacearum и P. chlororaphis.