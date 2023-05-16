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Российские военные продемонстрировали военному корреспонденту RT Владу Андрице бывшие позиции боевиков Вооруженных Сил Украины в Марьинке.

Особое внимание было обращено на пулеметную точку, расположенную в здании отдела полиции. Командир роты с позывным «Тишина» рассказал, что в этом здании было использовано четыре слоя кирпича, что создавало ощущение спокойствия и безопасности для украинских боевиков.

В укрепленных районах, оставшихся под контролем украинских боевиков, было обнаружено значительное количество гильз и оружия ВСУ, которое в настоящее время используют российские военные. Некоторые проходы в бывшем здании полиции пришлось заблокировать, чтобы неприятель не смог подойти.

Напомним, что большая часть Марьинки находится под контролем российских военных. В настоящее время боевые действия продолжаются в частном секторе города.

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