В Германии растет давление со стороны оппозиции с целью склонить федеральное правительство к передаче Украине крылатых ракет воздушного базирования вслед за Великобританией и Францией. Об этом сообщает портал The Drive. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Наряду с подтверждением того, что Киев уже использует штурмовики Су-24 для запуска поставленных Великобританией крылатых ракет Storm Shadow, и намерением Франции предоставить Украине крылатые ракеты SCALP-EG из своего арсенала, теперь появилась и вероятность того, что еще один тип аналогичного дальнобойного ракетного оружия может быть передан в оснащение ВВС Украины.

В этой роли позиционируется немецкая ракета «Таурус», обладающая в целом теми же характеристиками, что и Storm Shadow, и SCALP-EG. Учитывая большие запасы этих ракет на складах в Германии, она потенциально может быть доступна Украине в значительных количествах. Маловероятно, что они потребуются германским военным для оперативного использования в ближайшее время.

Родерих Кизеветтер, депутат Бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) и бывший офицер генерального штаба, сейчас настаивает на том, чтобы коалиционное правительство Германии одобрило передачу Taurus Украине.

Taurus станет «очень полезным вкладом Германии», заявил Кизеветтер, добавив, что союзники Киева должны поставить «все, что Украина может использовать в общевойсковой битве и что разрешено международным правом». Он также отметил, что «Таурус» даст Украине «значительное усиление боевой эффективности и позволит наносить удары по военной инфраструктуре России далеко за линией фронта».

Кизеветтер также выразил уверенность в том, что Taurus можно будет быстро интегрировать в ВВС Украины, как это уже было сделано с ракетами Storm Shadow.

Но пока что есть некоторое сопротивление этой идее со стороны нынешнего кабинета министров Германии. Отвечая на вопрос о возможной передаче крылатых ракет, министр обороны Борис Писториус, прямо не упоминая Taurus, сказал, что Украине «нужно оказывать существенную поддержку, но делать это ответственно».

Германские военные в целом приобрели около 600 ракет Taurus, из которых только около 150 сейчас находятся в постоянной боевой готовности. Каждая из этих ракет стоила на момент закупки (примерно 10 лет назад) около 1 миллиона долларов.

При этом до сих пор не было достигнуто реального прогресса в адаптации немецких Eurofighter EF2000 истребителей для несения Taurus. Эти ракеты применяются Люфтваффе исключительно для вооружения ударных самолетов Tornado IDS, которые будут выведены из эксплуатации примерно в 2030 году и заменены самолетами-невидимками F-35A.

Что касается самой ракеты, Taurus является продуктом совместного предприятия MBDA Deutschland из Германии и Saab Dynamics из Швеции. Сообщается, что ракета имеет дальность более 300 км, что выше, чем у экспортной конфигурации Storm Shadow (хотя считается, что собственные образцы британских Королевских ВВС имеют гораздо большую дальность полета – вплоть до 550 км).

Taurus рассчитана на преодоление средств ПВО противника за счет очень низкой высоты полета и несет двухступенчатую боеголовку весом 480 кг, известную как MEPHISTO, которая при необходимости может быть взорвана в режиме «проникновения в глубокие укрепления», вплоть до программирования детонации на заранее определенном этаже здания-цели.

Система наведения ракет основана на инерциальной навигационной системе (ИНС), которая постоянно получает обновления GPS. Также имеется датчик привязки к местности на основе изображения, который обеспечивает возможность атаковать то, что производитель называет «полустационарными целями».

«Похоже, что слова Кизеветтера в пользу отправки ракет «Таурус» на Украину были призваны начать дискуссию внутри НАТО и Евросоюза, поскольку они прозвучали во время встречи министров обороны ЕС в Брюсселе для обсуждения совместной военной поддержки Украины. В частности, ЕС стремится избежать узких мест в поставках оружия на Украину и поставлять оружие, необходимое для начала новых наступательных операций против России. Ракета «Таурус», казалось бы, соответствует этим параметрам, но окончательное решение о ее поставке должно быть принято в Берлине», – пишет The Drive.

Если Германия одобрит передачу Taurus Киеву, возможно, что за этим последует аналогичное решение Испании, которая приобрела эти ракеты для вооружения своего парка истребителей EF-18 Hornet. Для этого уже есть прецедент – когда Франция вслед за британскими поставками Storm Shadow взяла на себя обязательство поставить Украине практически аналогичные ракеты SCALP -EG из собственных запасов.

Единственным другим оператором Taurus является Южная Корея, которая интегрировала конкретную версию KEPD 350K на свой истребители F-15K Slam Eagles. Производитель – европейский ракетный гигант MBDA – утверждает, что ракеты Taurus также могут быть легко интегрированы в F-16, что может представлять особый интерес для Украины в будущем, поскольку сейчас быстро формируется многонациональная программа обучения украинских пилотов для этого типа истребителя на фоне первых шагов по поставке самих самолетов для ВВС Украины.

The Drive также отмечает, что на Западе «нет недостатка в других операторах современных дальнобойных ракетных вооружений воздушного базирования. Не в последнюю очередь это Соединенные Штаты с их собственными огромными запасами, которые также могли бы поставлять Украине аналогичные виды оружия».