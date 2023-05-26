Успешный удар российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» по украинскому ЗРК Patriot, предоставленному США, заставил западных экспертов предполагать, что такое гиперзвуковое оружие КНДР, как ракеты КН-23, способно сделать то же самое в случае возобновления прямого военного конфликта на Корейском полуострове. Об этом сообщает западное военное издание Military Watch (MW). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Успешная операция российских ВВС по уничтожению зенитно-ракетного комплекса «Пэтриот», охранявшего украинскую столицу Киев, с использованием ударных истребителей МиГ-31К, вооруженных гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 «Кинжал», представила собой первую серьезную современную попытку подавления западных средств ПВО большой дальности.

«Это сражение впервые подвергло испытанию аргументы десятилетней давности относительно уязвимости этих средств против современных типов баллистических ракет, таких как «Кинжал» и его основа «Искандер-М» класса «земля-земля», и даже советских ОТР-23 «Ока», на основе которых был разработан «Искандер», долгое время считался практически неуязвимым для перехвата западными средствами ПВО», – отмечает MW.

Упомянутые российские ракеты, по оценке аналитиков издания, обладают высочайшей живучестью в полете благодаря ряду особенностей, включая их полубаллистические траектории с апогеем в 50 км, способность выполнять обширные маневры в полете и их гиперзвуковую конечную скорость, близкую к 9 Махам. Все это – далеко за пределами параметров для перехвата такими системами, как американский Patriot.

Способность «Кинжалов» уничтожить «Патриот» и уклониться от 32 снарядов ракет «земля-воздух», предназначенных для их перехвата, что указывает на то, что ожидания относительно почти полной неуязвимости этих типов ракет оправдались. Это имеет серьезные последствия для гораздо более крупного арсенала ракет «Искандер-М», которые составляют основу тактического ударного потенциала российской армии.

«Подтвердившиеся возможности «Кинжала» имеют весьма положительное значение не только для России и иностранных заказчиков «Искандер-М» в Алжире и Армении, но и для Северной Кореи, которая с 2019 года развернула очень быстро растущий арсенал ракет с возможностями, очень похожими на «Искандер-М» – в частности, систему КН-23, при этом с ключевыми отличиями, включая гораздо большую дальность и гораздо большее разнообразие типов пусковых установок – в их числе колесные, гусеничные, рельсовые и даже погружные платформы», – пишет MW.

Издание также приводит мнение западного военного эксперта по Восточной Азии Э.Б. Абрамса: «Нейтрализация «Кинжалом» систем «Пэтриот» в Киеве указывает на то, что северокорейские КН-23, весьма вероятно, могут сделать то же самое против Patriot, THAAD и других западных систем, развернутых в Южной Корее и Японии… Тот факт, что ракеты, которые являются гиперзвуковыми только на конечных стадиях, обладают этой способностью, является хорошим предзнаменованием для потенциала гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов, которые Северная Корея впервые представила в сентябре 2021 года и которые летят с гиперзвуковой скоростью по всей траектории – и их значительно труднее отследить или перехватить».

Абрамс указал, что Северная Корея десятилетиями совершенствовала средства повышения живучести своих ракет, в том числе за счет разработки маневрирующих головных частей. Это делалось еще для ракет типа «Скад» первого поколения, которые, в частности, КНДР экспортировала в Сирию специально для противодействия развертыванию Израилем американских ракет «Пэтриот».

По мнению Абрамса, «способность преодолеть американскую и в целом западную противоракетную оборону для Северной Кореи гораздо важнее, чем для России, и не только из-за того факта, что такие системы ПРО гораздо больше сконцентрированы в Тихом океане, чем в Европе или Арктике, а также потому, что страна гораздо больше полагается на возможности баллистических ракет для своей защиты, чем Россия».

Ранее подробно описав, как инвестиции в такие системы, как KN-23, обеспечили КНДР ключевое средство противодействия растущему развертыванию истребителей F-35 в Южной Корее, а именно – предоставляя возможность наносить удары по их аэродромам, он повторил этот момент в качестве примера того, как современные наземные и надводные системы используются, чтобы компенсировать отсутствие в стране современных ВВС.

Помимо этого, Северная Корея потенциально может использовать КН-23 также и для нейтрализации ПВО противника и, таким образом, сделать целевые территории гораздо более уязвимыми для своих более широких арсеналов обычных ракет. «Это по-прежнему считается особенно важным, поскольку Соединенные Штаты не только быстро модернизируют свои силы в Восточной Азии, но также неоднократно приближались к нанесению ударов по своим противникам в регионе, включая в некоторых случаях планы массированных ядерных ударов», – отмечает MW.