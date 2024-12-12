Вопрос о влиянии детского шампанского на формирование алкогольных привычек у детей стал предметом обсуждения на брифинге Министерства здравоохранения. Главный врач Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Римма Яхина высказалась о том, что употребление такого напитка может негативно сказаться на детской психике.

По мнению специалиста, ритуал употребления детского шампанского за столом с последующим “чоканьем” и поднятием бокалов формирует у детей устойчивое представление о том, что алкоголь — это неотъемлемая часть праздника. Такое поведение может стать моделью для подражания в будущем, особенно если дети видят, как взрослые члены семьи, которых они уважают и любят, пьют настоящие алкогольные напитки.

Кроме того, Яхина подчеркнула, что родители нередко сами предлагают детям этот газированный напиток, подчеркивая его “взрослость”. В результате у ребенка может возникнуть иллюзия взрослости, связанная с имитацией алкогольного поведения. Подобная практика может привести к раннему восприятию употребления алкоголя как нормы.

Яхина выразила поддержку предложению депутатов Вологодской областной думы о запрете продажи детского шампанского в магазинах. По ее мнению, такие меры помогут минимизировать вредное влияние на детскую психику. Однако она также обратила внимание на существование коммерческих интересов производителей подобных напитков, которые вряд ли добровольно согласятся на ограничения. Это делает реализацию инициативы сложной задачей.

Вопрос о влиянии подобных продуктов на детей уже давно вызывает споры. Однако эксперты единодушны в том, что любой продукт, имитирующий алкоголь, может стать психологической основой для формирования привычки, которая в дальнейшем способна привести к проблемам с употреблением спиртного.