Глава департамента Пентагона по ВВС Фрэнк Кендалл заявил, что украинские пилоты могут быть предварительно подготовлены к полетам на F-16 «через несколько месяцев», но сам этот истребитель, по его мнению, не сможет склонить ход украинского конфликта в пользу Киева. Об этом сообщают ведущие военные издания США, перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

Журнал Air & Space Force Magazine (A&SFM) – официальное издание Ассоциации ВВС США – напомнил, что Кендалл и начальник штаба ВВС США генерал Чарльз К. Браун еще в июле прошлого года заявляли, что Украине в конечном итоге потребуются западные самолеты для замены все более устаревающей советской авиатехники. Но администрация Байдена долгое время давала понять, что поставка F-16 Киеву «не является приоритетом».

Более года Украина неоднократно просила Соединенные Штаты и европейские страны НАТО предоставить F-16 или другие западные истребители четвертого поколения. Эти просьбы всегда получали отказ. Ситуация изменилась на прошлой неделе, когда президент Джо Байден дал «зеленый свет» планам европейских стран по созданию «коалиции» для предоставления Киеву истребителей F-16. Пока все еще неясно, когда именно эти самолеты могут быть переданы Украине, сколько их будет передано и какие страны их отправят.

Портал Yahoo News ранее впервые сообщил о прогнозе ВВС США, в котором утверждалось, что украинские пилоты могут быть обучены всего за четыре месяца. Кендалл по этому поводу отметил, что в любом случае будет невозможно доставить в Киев «значительное количество» F-16 или других западных самолетов в кратчайшие сроки – то есть менее, чем по крайней мере за несколько месяцев».

Портал Defense News отметил, что ранее Запад уделял первоочередное внимание отправке Украине того оружия, которое было бы наиболее эффективным на поле боя, прежде чем, по словам главы департамента ВВС США, «переключиться на закладку основы для будущих ВВС Украины».

Кендалл добавил, что предстоит выяснить еще многие детали в вопросах передачи Украине F-16, например, где будут обучаться их пилоты. «По сути, мы только начинаем наши обсуждения о том, как мы собираемся двигаться дальше после заявления президента. Имеется много открытых возможностей для обучения украинских пилотов, в том числе у наших партнеров», – сказал он.

Телеканал NBC News сообщал в марте, что два украинских пилота находились в США на военной авиабазе в Тусоне (штат Аризона), где базируется 162-е авиакрыло Национальной гвардии и обучает пилотов из стран-партнеров полетам на F-16. По официальной версии – это делалось, «чтобы помочь выяснить, как быстро украинские летчики-истребители смогут научиться управлять современными боевыми самолетами, такими как F-16.

«F-16 – разумный вариант для украинцев по целому ряду причин. Это даст им дополнительные возможности, которых у них сейчас нет. Но, насколько я понимаю, это не изменит правила игры для их общих военных возможностей», – сказал Кендалл, и пояснил: как многоцелевой самолет, он может обеспечивать авиационную поддержку украинских войск, атаковать наземные цели, перехватывать российские крылатые ракеты и отражать атаки российской авиации.

Тем не менее, военное издание Breaking Defense на первый план поставило следующее высказывание Кендалла: «С небольшим количеством самолетов и, как вы знаете, не имея полного набора более современных возможностей, трудно преодолеть противовоздушные системы». Эти обстоятельства, по мнению Кендалла, указывают на «долгосрочную» перспективу вопроса предоставления Киеву истребителей западного производства, причем при условии, что Украина «останется независимой страной», которой потребуется «полный набор военных возможностей для удовлетворения своих потребностей».

Ранее мы сообщали, что США намеренно затягивали вопрос о предоставлении Украине истребителей F-16 главным образом из опасений, что неизбежные боевые потери самолетов американского производства нанесут серьезный удар по их репутации и крупным экспортным программам.