Россия сумела получить «одобрительные рекомендации» по большинству своих претензий на морское дно в центральной части Северного Ледовитого океана от профильной Комиссии ООН. Это стало важным событием геополитического масштаба, поясняет авторитетный индийский эксперт-политолог Пракаш Нанда в The EurAsian Times. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

8 мая за Полярным кругом стартовали военные учения НАТО «Грозный щит», целью которых заявлена «отработка противовоздушной и противоракетной обороны против любой ракетной атаки России в будущем». В этих учениях принимают участие более 20 боевых кораблей, 35 самолетов и восемь береговых подразделений 13 стран-союзников и партнеров НАТО.

Однако на этом фоне «намного более важным геополитическим событием, которому не уделяется должного внимания, является то, что Россия совсем недавно одержала важную юридическую победу в Арктике, что имеет серьезные стратегические последствия для всех прочих стран региона – США, Канады, Норвегии и Дании», – пишет Пракаш Нанда.

Суть в том, что после более чем 20-летней эпопеи дипломатии и экспедиций с ледоколами, научно-исследовательскими судами и подводными лодками под полярными морскими льдами Россия смогла добиться получения «одобрительных рекомендаций» по большинству своих претензий на морское дно в центральной части Северного Ледовитого океана от Комиссии ООН по разграничению континентального шельфа (CLCS).

Теперь России на законных основаниях будет принадлежать примерно 1,7 миллиона квадратных километров арктического морского дна. Таким образом, российская исключительная экономическая зона (ИЭЗ) стала простираться через Северный полюс вплоть до ИЭЗ Канады и Гренландии (автономии в составе Королевства Дания).

Стратегические интересы всех арктических государств сосредоточены на доступе к новым глобальным транспортным коридорам и их использовании, будущем маршрутах передачи данных по подводным кабелям, преимущественном возможности спутникового базирования», а также на доступе и контроле богатейших арктических природных ресурсов. Поэтому на передний план все более выходит и «военное измерение» этих интересов.

На суше в Канаде, России и США (на Аляске) уже разведаны крупные запасы углеводородов: к северу от Полярного круга открыто более 400 нефтяных и газовых месторождений. Ежедневно из российской и канадской Арктики выкачивается уже около 2,6 млн баррелей ископаемого топлива. Пока бездействующая в этом плане Норвегия также начала разведку и добычу полезных ископаемых на своем расширенном континентальном шельфе.

Некоторые арктические страны приветствуют привлечение неарктических государств (например, Россия – Китай, а Норвегия – Великобританию) для совместной разведки нефти и газа, редкоземельных металлов, рыболовства и даже для задач «выращивания сельскохозяйственных культур».

Также важны альтернативные морские пути, соединяющие Азиатско-Тихоокеанский регион с Европой, минуя Суэцкий канал. В этом контексте наиболее важным является Северный морской путь (СМП), проходящий вдоль арктического побережья России. В последнее время глобальное изменение климата заметно повысило конкурентоспособность этого маршрута.

«Ожидается, что СМП принесет России огромные стратегические и коммерческие преимущества. Например, по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал предполагаемое судоходство по СМП сократит расстояние между Шанхаем и Роттердамом (крупнейшим торговым портом Европы в Нидерландах) почти на 2800 морских миль, или на 22%», – указывает эксперт EurAsian Times.

В то же время деятельность России в арктическом регионе вызвала серьезное раздражение у американских политиков. Как и то, что Китай стремится взять на себя важную роль в Арктике в экономическом и геологическом плане.

Китайцы строят корабли ледовых классов и содействуют развитию инфраструктуры в северных частях России. За последние два десятилетия Китай участвовал в 33 арктических операциях. Они задействованы во всех основных арктических программах и продолжают расширять свой собственный ледокольный флот.

На недавнем заседании подкомитета по оборонным ассигнованиям Конгресса США от начальника военно-морских операций Майка Гилдея потребовали «более сильного американского военного присутствия в регионе». Конгрессмены посетовали, что в то время как «только у России 40 ледоколов, в том числе два атомных», у КНР «уже имеется два средних ледокола и строятся тяжелые», у США есть только один действующий тяжелый ледокол – USCGC «Полярная звезда».

Помимо крупнейшего в мире ледокольного флота российские военные базы за Полярным кругом по мощности «примерно на треть превосходят базы НАТО», по данным Международного института стратегических исследований (IISS). Россия также обнародовала в своей обновленной военной стратегии намерение защищать арктические воды «всеми средствами», в том числе с помощью гиперзвуковых ракетных комплексов. Российская авиация регулярно патрулирует регион.

Со своей стороны, НАТО проводит в Арктике регулярные военные учения. Например, в «Грозном щите-2023» задействовано 4000 человек, будет проведена серия боевых стрельб по дозвуковым, сверхзвуковым и баллистическим целям.

Между тем, есть сообщения о том, что семь российских военных кораблей уже находятся в регионе для наблюдения за действиями НАТО. В их состав входят эсминец «Вице-адмирал Кулаков», четыре корвета, танкер «Кама» и ракетный фрегат «Адмирал Григорович». Их поддерживают самолеты морской разведки Ту-142 с авиабазы на Кольском полуострове.