Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) представили революционную систему OSIRIS, которая может стать прорывом в борьбе с перееданием и лишним весом. Этот подход представляет собой усовершенствованную альтернативу традиционным желудочным баллонам, которые ранее использовались для снижения аппетита, но имели ряд серьезных недостатков.

Классические баллоны, наполняясь в желудке, создают ощущение сытости, однако их эффективность со временем снижается. Примерно через три-четыре месяца рецепторы желудка перестают реагировать на присутствие баллона, и чувство голода возвращается. OSIRIS решает эту проблему за счет своей способности динамически изменять объем. В обычном состоянии баллон спущен и не воздействует на желудок. Перед приемом пищи он наполняется, создавая ощущение насыщения, что позволяет сократить объем употребляемой пищи и общее количество калорий.

Ключевым вызовом для разработчиков стала необходимость обеспечить безопасное и удобное управление системой. Для этого в OSIRIS применяется методика эндоскопической гастростомии. Через установленную в желудке тонкую трубку можно регулировать объем баллона, добавляя или удаляя газ. Такие системы уже используются в медицине для питания пациентов с поврежденным пищеводом и зарекомендовали себя как надежные.

Первые испытания OSIRIS на животных подтвердили эффективность метода. В экспериментах на свиньях потребление пищи снизилось на 60%. Это доказывает, что новый подход действительно работает. Однако ученые подчеркивают, что исследования находятся на ранней стадии, и необходимо детально изучить возможные риски, особенно при длительном использовании.

Эксперты MIT отмечают, что динамическая адаптивность OSIRIS может стать серьезным шагом вперед в методиках контроля веса. Система позволяет сохранить воздействие на рецепторы желудка на протяжении длительного времени, избегая привыкания, которое подрывает эффективность традиционных баллонов.

Несмотря на обещающие результаты, ученые не исключают, что в ходе дальнейших исследований могут проявиться потенциальные недостатки, особенно при клиническом применении на людях. Тем не менее OSIRIS уже вызывает большой интерес как среди специалистов, так и у общественности, давая надежду на более эффективное решение проблемы переедания и ожирения.