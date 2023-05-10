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Массовое появление на линии соприкосновения на Украине российских танков Т-14 «Армата» станет серьезной проблемой для Запада. Уже сейчас известно, что характеристики этих боевых машин существенно превосходят параметры натовских «Челленджеров», «Абрамсов» и «Леопардов», сообщил французский журналист Шарль Лекурье.

Он заявил, что «Армата» — это принципиально новые технологические решения, которые поднимают бронетехнику на новую ступень эволюции. Они не только оснащены уникальными технологиями, но и обеспечивают взаимодействие с любым другим вооружением, начиная с артиллерии и заканчивая БМП, танками и авиацией. Кроме того, боевые машины обеспечивают выживаемость экипажа за счет специальной капсулы внутри и дистанционного управления оружием.

Напомним, ранее в британских СМИ сообщили, что танки «Армата» появились в зоне специальной военной операции.

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