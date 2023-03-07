Провозглашенный год назад канцлером Германии Олафом Шольцем план масштабного перевооружения Бундесвера крайне медленно воплощается в конкретные мероприятия, считают американские военно-стратегические аналитики Дэниел Депетрис и Раджан Менон из центра Defense Priorities в своей статье на портале Defense News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Спустя год после того, как немецкие законодатели аплодировали призыву Шольца к действию, и когда Шольц на днях посетил Белый дом актуален вопрос – что стало с широко разрекламированным «Zeitenwende», или «поворотным моментом». переориентация внешней политики Берлина – в сторону того, что Германии десятилетиями сокращавшей свои расходы на оборону, необходимо перевооружаться.

Результаты неоднозначны. По сути, утверждают американские аналитики, программа перевооружения так и не началась, несмотря на тот факт, что Шольц обязал Германию, наконец, выполнить директиву НАТО о расходовании 2% валового внутреннего продукта на оборону, и учредил специальный фонд в размере 100 миллиардов евро (106 миллиардов долларов США) для усиления Бундесвера.

«С тех пор Берлин объявил, что не достигнет отметки в 2% до 2025 года. Что касается специального фонда, то ни единого евро из него до сих пор не было потрачено», – указывают специалисты Defense Priorities. По их мнению, крайне бюрократизированный процесс закупок оружия в Германии, сложности коалиционной политики и непростые отношения между правительством в Берлине и оборонной промышленностью помешали Шольцу превратить слова в конкретные действия.

Борису Писториусу, новому министру обороны Германии, теперь поручено выполнять обязательства Шольца, чтобы давно деградировавший Бундесвер стал серьезной военной силой. Ему предстоит нелегкий путь, учитывая давнее неприятие немцами увеличения расходов на оборону.

Бундесвер с самолетами, которые не могут летать из-за нехватки запасных частей, и танками, которые ломаются во время тренировок, уже давно стал предметом насмешек среди специалистов по обороне по обе стороны Атлантики. Немецким солдатам, служащим на восточном фронте НАТО, часто не хватает базового снаряжения, такого как бронежилеты или зимние куртки, не говоря уже о вооружении, необходимом для борьбы с сильным противником.

Экономика Германии с капиталом в 4,3 триллиона долларов является четвертой по величине в мире; так что каким бы ни было объяснение плачевного состояния ее вооруженных сил, нехватка средств не может быть главным из них.

Более того: свалить всю вину за такое плачевное положение дел только на саму Германию было бы неверно. Апатичный подход Берлина к обороне сохраняется отчасти из-за давней американской политики обращения со своими европейскими союзниками. Вашингтон регулярно жалуется на «несправедливое распределение оборонного бремени», хотя не спешит отказаться от столь исключительного инструмента влияния.

«Таким образом, Германия мало чем рискует, сохраняя армию, плохо оснащенную для ведения боевых действий. И это именно то, что сменявшие друг друга правительства Германии делали в течение последних трех десятилетий. С 1990 года конечная численность действующей армии Бундесвера сократилась на 60%, количество истребителей сократилось на 47%, а количество основных боевых танков сократилось на колоссальные 93%», – отмечают Депетрис и Менон.

Взамен США продолжают настаивать на том, чтобы Германия и остальная Европа следовали политике Вашингтона в вопросах европейской безопасности. Вашингтон спешит обвинить европейцев в том, что они экономят на своих военных бюджетах, но никогда не одобрял ничего, что приближалось бы к европейской самодостаточности, не говоря уже об автономии, в оборонной сфере.

Вашингтон неизменно препятствовал любым подобным усилиям, будь то британо-французская инициатива 1998 года по созданию надежной, быстро развертываемой военной силы ЕС или проект, предложенный 20 лет спустя и направленный на синхронизацию военных исследований и разработок между государствами-членами ЕС.

Что бы ни говорили на публике американские политики, совершенно очевидно, что внешнеполитический истеблишмент США хочет иметь в Европе группу просителей, которые покорно выполняют приказы Вашингтона.

До сих пор желание Вашингтона исполнялось – в виде Европы, которая просто не может представить себе жизнь без крупного постоянного присутствия США на континенте. Учитывая эту историю, никто не должен удивляться, если Zeitenwende Шольца окажется не более чем лозунгом», – заключают специалисты Defense Priorities.