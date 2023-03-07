Россия наращивает производство подводных лодок, способных достигать критически важных целей в Европе и США, предупреждают западные военные эксперты. Об этом сообщает Newsweek. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В течение последних нескольких лет Москва производит несколько типов подводных лодок, способных достигать наиболее важных целей в США или континентальной Европе, и теперь члены НАТО все чаще бьют тревогу по поводу деятельности российского подводного флота.

«ВМФ России обладает одним из самых разнообразных по функционалу подводных флотов в мире. Некоторые из субмарин способны нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками, которые Москва считает ключевым фактором своего стратегического сдерживания», – отмечает Newsweek.

Россия активно работает над модернизацией своего подводного флота, особенно в последнее десятилетие. В декабре президент Владимир Путин заявил, что страна будет строить больше атомных подводных лодок, «которые обеспечат безопасность России на десятилетия вперед». На прошлой неделе глава петербургской Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что к концу текущего года российский флот пополнится двумя новыми атомными подводными лодками.

Эксперты также говорят, что в случае полномасштабного конфликта с Западом российский флот будет использоваться как один из главных инструментов в наборе средств управления эскалацией. Иными словами, угроза со стороны подводных лодок, оснащенных даже обычным – неядерным – вооружением, позволит России удержать западных противников от использования своих преимуществ в других областях.

Среди стран-членов НАТО наибольшие опасения вызывают возможности России использовать свой подводный флот для нападения на подводные кабели и критически важную инфраструктуру их систем связи.

Майкл Петерсон, директор RMSI (американского исследовательского центра, изучающего военные возможности России на море), сказал по этому поводу Newsweek: «Россия в течение как минимум десяти лет развивает очень значительные средства ведения боевых действий на морском дне. Большинство из них находятся в распоряжении так называемого ГУГИ, то есть Главного управления глубоководных исследований России».

Петерсон сказал, что эта организация подчиняется Министерству обороны России и привлекает отставной российский военно-морской персонал для развертывания своих кораблей и подводных лодок. «Те люди, которые отслужили и уволились из ВМФ России, – это опытные кадры, самые лучшие моряки, которые есть в российском флоте. Это требуется ГУГИ потому, что их миссии настолько опасны, сложны и притом очень важны для безопасности России», – сказал глава RMSI.

По его словам, ГУГИ имеет в своем распоряжении ряд активов, в том числе специализированную атомную подводную лодку «Белгород», способную запускать торпеду с ядерной энергетической установкой. «Ряд других подводных лодок способны размещать подслушивающие устройства либо средства повреждения таких вещей, как глубоководные кабели на дне океана», – сказал Петерсон.

Он пояснил, что подводные кабели, особенно подводные волоконно-оптические кабели, являются критически важными элементами стационарной инфраструктуры, которые чрезвычайно трудно защитить.

«Поскольку у них есть возможность вести передовые глубоководные боевые действия, это асимметричное преимущество для России… Вот почему это стало действительно важным участком потенциального противостояния в случае конфликта между Россией и НАТО, который Западу очень трудно защитить. Это способ для России асимметрично наносить колоссальный ущерб НАТО», – подчеркнул Петерсон.

По его мнению, любой потенциальный конфликт между Россией и НАТО, скорее всего, будет сосредоточен на наземных боевых действиях. «Однако российская стратегия оставляет много места для конфликта в воздухе и на море, и именно здесь, я думаю, Россия надеется нанести наибольший стратегический урон любому потенциальному противнику», – отметил руководитель RMSI.

Конфликт на Украине, считает Петерсон, «подтвердил способность военно-морского флота выполнять важную часть военной стратегии России и показал, что ее ВМФ является весьма боеспособной силой». Подводный флот России «эффективен и может быть таковым в долгосрочной перспективе», его уровень и действия столь же опасны для НАТО.

«У нас есть признаки того, что атомные подводные лодки России развертываются у побережья Соединенных Штатов, в Средиземном море и в других местах на периферии Европы примерно в тех же объемах, что были характерны для советских субмарин во время холодной войны», – заключает Петерсон.