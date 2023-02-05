У Турции есть законные опасения по поводу собственной безопасности, но в НАТО все более нарастает недовольство требованиями турецкого президента Эрдогана в вопросе присоединения к альянсу Швеции. Это, в частности, получило отражение в американском журнале Foreign Policy. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В недавней статье для Foreign Policy западный эксперт по оборонной стратегии Халила Каравели отметила: «попытка Турции препятствовать вступлению Швеции в НАТО, в конечном счете, является шантажом, направленным ​​на получение уступок в сфере безопасности от США». Ее коллеги Джеймс Сибенс и Матье Друан в целом поддержали это мнение, но указали: «однако мы не согласны с тем, что «для вступления Швеции в НАТО Соединенным Штатам придется прекратить финансирование и вооружение» оппозиционных сил в Сирии».

Учитывая право наложить «вето» при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, Турция, по понятным причинам, желает использовать это преимущество. Вряд ли следует делать ставку на то, что позиция Анкары смягчится после всеобщих выборов в Турции в мае.

«Попытки членов НАТО игнорировать этот вопрос во избежание разногласий между союзниками бессмысленны. Настало время для руководства и членов НАТО серьезно привлечь Турцию к ответу за ее подрывное поведение внутри альянса», – призывают эксперты Foreign Policy.

Перед последним саммитом НАТО в Мадриде Эрдоган решил повысить цену поддержки своей страной коллективной политики Запада, оказав давление на Финляндию и особенно на Швецию по широкому списку вопросов, включая их предполагаемую помощь курдским группам, беженцам и просителям убежища, которых Анкара называет террористами.

Попытки Турции связать свою повестку дня в северной Сирии с НАТО, по мнению Foreign Policy, «подрывают способность альянса сосредоточиться на проблеме коллективной безопасности», под которой Запад подразумевает усиление своего военного потенциала (за счет включения в него Швеции и Финляндии), максимально приближенного к границам России, используя в качестве очень удобного повода для этого украинский конфликт.

Шесть месяцев спустя процесс ратификации остается замороженным. Тем временем Финляндия и Швеция предложили больше уступок , пытаясь смягчить позицию Анкары, не получив взамен никаких гарантий прогресса. На данном этапе существует вероятность того, что следующий саммит НАТО в Вильнюсе в июле этого года может состояться без Швеции и Финляндии, что ознаменовало бы очень громкий политический провал альянса на его первом саммите, состоявшемся в Литве.

«У Турции неоднозначная репутация в качестве стабилизирующей силы для соседей по НАТО», – подчеркивает американское издание. По его мнению, «под руководством Партии справедливости и развития (ПСР) Турция провела уже целый ряд действий, которые создают проблемы для НАТО и, возможно, противоречат ценностям и стратегическим интересам альянса».

В частности, в Восточном Средиземноморье Турция ведет спорные с сопредельными странами буровые работы, подписала энергетическое соглашение с «неугодной» ЕС стороной конфликта в Ливии, а также «использует агрессивную риторику и демонстрацию силы в отношении Греции, своего союзника по НАТО». На Южном Кавказе открытая поддержка Турцией претензий Азербайджана в отношении спорного Нагорно-Карабахского региона также вызывает недовольство Запада.

Особо значимо, что Анкара продолжает действовать в одностороннем порядке против курдских группировок на севере Сирии и севере Ирака, которые она считает враждебными интересам своей безопасности. В то же время курдские вооруженные формирования «составляют костяк более крупной организации», которые поддерживаются США якобы для «борьбы с исламистами» (на деле – против неугодного Западу законного правительства Сирии).

Foreign Policy особо возмущает, что «Турция углубила сотрудничество с Россией и зарекомендовала себя как центр уклонения от западных санкций». Но вынуждено признать: у Запада «есть веские причины избегать антагонизма с Турцией». Присутствие этой страны в НАТО с 1952 года «само по себе является ключевым стратегическим активом», как во время холодной войны, так и сегодня.

«Несмотря на политическую чистку в вооруженных силах в 2016 году, Турция также может похвастаться сильной и боеспособной армией, второй по численности личного состава в НАТО. НАТО использовала авиабазы ​​Инджирлик и Конья для некоторых своих военных операций в регионе, и Турция была одним из основных участников миссии НАТО в Афганистане, самой крупной и продолжительной операции, которую проводил альянс.

Поэтому в НАТО существует молчаливое понимание того, что Турция – это особый случай, и хотя она является непредсказуемым союзником, «лучше иметь Турцию внутри, чем снаружи», и потому НАТО и Соединенные Штаты по-прежнему активно поддерживают позитивные отношения с Анкарой», – заключают эксперты Foreign Policy.