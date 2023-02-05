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Портал “Русская весна” показал на видео, как дроны 132-й бригады 1-го Армейского корпуса уничтожают технику украинских нацистов.

На кадрах видно, как беспилотный аппарат сбрасывает взрывное устройство точно на пикап противника. Раздается мощный взрыв, в результате которого машина получает несовместимые с дальнейшим использованием повреждения.

На Украине продолжается специальная военная операция, призванная покончить с геноцидом жителей Донбасса и нацистскими замашками киевского режима. В настоящий момент основные боевые действия проходят на территории ДНР – в Артемовске, Угледаре и на подступах к Авдеевке.

Киев уже признал, что российские ВС успешно продвигаются вперед в Бахмуте, где боевики ВСУ оказались в оперативном окружении.

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