Тяжелые потери в поставляемой Киеву Западом военной технике и большой расход боеприпасов в ходе продолжающегося конфликта на Украине, беспокоят высшее командование НАТО. Об этом пишет военный обозреватель Business Insider Майкл Пек. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

После окончания холодной войны к блоку НАТО присоединились новые страны-члены, но при этом, за десятилетия после исчезновения «советской угрозы», общий военный потенциал альянса в целом заметно сократился. Настолько, что теперь масштабы и интенсивность боевых действий, наблюдаемые на Украине, «поставили под сомнение способность НАТО вести боевые действия против России крупными подразделениями», – отмечает Пек.

Британский военный обозреватель ссылается на заявление, которое сделал на недавней оборонной конференции, состоявшейся в Швеции, генерал армии США Кристофер Каволи, верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе. Там было сообщено, что украинские силы, задействованные на передовой, насчитывают 37 бригад, плюс «еще десятки территориальных бригад» сформированы в глубине территории Украины.

«Масштабы этих военных действий несоизмеримы со всеми нашими недавними представлениями. Но такова реальность, и мы должны на нее нужным образом отреагировать», – сказал Каволи.

Один из основных уроков украинского конфликта, по его словам, заключается в важности адекватной оборонно-промышленной базы, способной предоставить необходимое оборудование и припасы для удовлетворения ненасытного аппетита крупномасштабных и высокоинтенсивных боевых действий. И США, и Россия, и Европа – все они уже стараются нарастить производство артиллерийских снарядов, после того, как многие их склады боеприпасов и заводы прекратили свое существование с завершением холодной войны.

«Производственные мощности остаются жизненно важными, абсолютно жизненно важными. Здоровая и эластичная военно-промышленная база так же важна, как и численность войск», – отметил Каволи. В связи с этим главком НАТО подверг критике распространенное мнение, которое до недавнего времени рекламировалось Германией и многими другими европейскими странами: что стратегия «мягкой силы» стала более эффективной заменой военной мощи.

«Нужда в «жесткой силе» – это по-прежнему реальность, и мы должны хорошо ей соответствовать», – сказал Каволи, уточнив, что не отрицает этим важность дипломатии, контроля киберпространства и экономической мощи. «Но если другой парень появится с танком, вам лучше тоже иметь наготове свой собственный танк», – добавил американский генерал.

Со своей стороны, обозреватель Business Insider указал: «Для более мелких соседей России, которым не хватает стратегической глубины, таких как страны Балтии, это также служит признанием того, что у НАТО может не быть времени прийти им на помощь в случае противостояния с Россией».

Что касается НАТО, то альянсу так и не пришлось воевать с Советским Союзом, «угрозы» которого он так опасался. Примечательно, что уже после окончания холодной войны силы НАТО провели несколько крупных военных операций. В частности, авиация НАТО осуществила масштабные воздушные бомбардировки Сербии в 1999 году и Ливии в 2011 году. Альянс также направил войска для участия в прямых боевых действиях на стороне сил США в Афганистане и Ираке.

«Но это были сравнительно небольшие операции с использованием ограниченного количества войск, авиации и боеприпасов. И уже тогда стало ясно, что НАТО, число членов которой увеличилось с 16 стран в 1991 году до 30 сегодня, очень сильно зависит от поддержки США. В Ливии, например, у группировки ВВС НАТО высокоточные бомбы попросту закончились уже через месяц», – отмечает Пек.

По его мнению, нынешние лихорадочные попытки НАТО раздобыть оружие и боеприпасы для Украины показывают, что у Североатлантического альянса по-прежнему нет достаточной глубины своих арсеналов.

«США, вероятно, лучше всего подготовлены к длительным боевым действиям, но даже при этом американской оборонной промышленности потребуются годы , чтобы нарастить производство артиллерийских снарядов. Полномасштабный военный конфликт с крупными державами-соперниками Запада – это то, чего никто не хочет, но Украина служит напоминанием о том, что это вероятность, которую нельзя игнорировать», – заключает обозреватель Business Insider.