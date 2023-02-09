Обозреватель издания «Свободная пресса» Виталий Орлов сообщает, что начало 2023 года ознаменовалось известием об успешном завершении испытаний БЛА с носителем ядерного заряда торпедой 2М39 «Посейдон». Программа проводилась российской атомной подводной лодкой спецназначения проекта 09852 «Белгород».

По словам Орлова, изначально западные СМИ неоднократно высмеивали торпеду «Посейдон», называя ее «путинскими мультиками». Теперь же, рядовые американцы знают о ней, как о «торпеде Судного дня».

Конструкция ядерной судовой энергетической установки (ЯЭУ) позволяет доставить торпеду в любую точку Мирового океана. А взрыв способен вызвать радиоактивное цунами, сносящее все на своем пути на многие сотни километров. Обнаружение «Посейдона» практически невозможно. Торпеда может достаточно длительный период находиться у побережья предполагаемой цели и не будет обнаружена. И теперь, по словам многих аналитиков, оснащенная «Посейдоном» подводная лодка является идеальным инструментом военно-морских сил Российской Федерации.