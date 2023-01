Специалисты из Эдинбургского университета опубликовали в журнале The Journal of Social and Personal Relationships свою новую научную работу. Согласно исследованию психологов, такая человеческая черта как внимательность способна улучшить партнерские отношения. Особенно это важно, если один из партнеров обладает ненадежным типом привязанности. Таким образом, возрастает ощущение безопасности.

По мнению психологов, существует четыре типа привязанности: надежный, ненадежный, избегающий и тревожно-избегающий. Человек, наделенный надежным типом привязанности не имеет зависимости от партнера, умеет дарить и принимать любовь, не боится близких отношений. Второй тип привязанности, ненадежный, заключает в себе страх быть брошенным своим партнером. Избегающий тип привязанности выражается боязнью эмоциональной близости. И четвертый, тревожно-избегающий сочетает в себе все вышесказанные страхи и опасения.

В исследовании участвовало 100 пар, состоящих в романтических отношениях приблизительно 3 года. Парам предложили посещать сеансы повышения осознанности для того, чтобы укрепить свои отношения. Посещение сеансов продолжалось на протяжении двух недель. После завершения программы, участники снова прошли соцопрос, но через 2 месяца. По итогу, специалисты смогли определить, что повышение осознанности стало причиной уменьшения страха и уровня беспокойства.