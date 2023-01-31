38-летний мужчина в Уфе после посещения массажного салона набросился на его администратора. Происходящее в салоне было запечатлено камерами видеонаблюдения, а впоследствии опубликовано в Telegram-канале Mash Batash.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина в капюшоне приближается к женщине, которая сидит на месте администратора салона, и набрасывается на нее со спины. Мужчина хватает женщину за голову и сильно ударяет ее лицом об стол, а затем отбрасывает женщину в сторону. После этого злоумышленник берет телефон администратора и пытается покинуть салон.

Однако ему попыталась помещать выйти из салона еще одна сотрудница, которую он также с силой отталкивает от себя. Затем хватает ее за голову и с силой ударяет об стену. После чего открывает двери и покидает салон. Сообщается, что на улице мужчина напал на прохожую, у которой он также отобрал телефон. Однако представители правоохранительных органов вскоре смогли задержать преступника.