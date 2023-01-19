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Военнослужащий украинской армии, попавший в плен во время боевых действий в окрестностях Кременной, рассказал корреспонденту РИА Новости, как его отправили на передовую без должной подготовки обманным путем.

По словам украинского пленного солдата Ярослава Заярного, командование его подразделения пообещало им, что они будут проходить службу в своем родном регионе, однако вместо этого после непродолжительной подготовки сразу же отправило на один из самых опасных участков фронта в ЛНР.

Заярный был зачислен в 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ. В результате его подразделение оказалось на фронте в окрестностях Кременной, где в бою он и получил ранение, после чего и попал в плен. В данный момент украинский солдат проходит курс лечения в одной из больниц ЛНР. При этом украинский военнослужащий отмечает, что вопреки пропаганде киевского режима, ему оказывают медицинскую помощь Луганские медики, за что он выражает им благодарность.

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