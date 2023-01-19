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Святая вода, которую православные набирают в Крещение – один из символов святого праздника. Верующие говорят о ее целебных свойствах.

Однако нужно знать, что нельзя делать со святой водой, об этом рассказали специалисты.

Крещенскую воду не стоит применять, если нет веры. Чтобы она пошла во благо, важно прочитать молитвы.

Нельзя насмехаться над целебными свойствами святой воды. Если есть сомнения, не нужно ее набирать совсем и применять.

Нельзя относиться к святой воде с пренебрежением. Она требует благоговейного отношения. Это святыня, поэтому отношение должно быть только такое.

Запрещено пить святую воду прямо из бутылки. Предварительно ее нужно налить в чашку.

Хранить святую воду следует в темном месте, например, в шкафу. Если прошлогодняя вода помутнела из-за неправильного хранения, нельзя ее сливать в канализацию. Допускается полить ей растения или вылить в какой-либо водоем.

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