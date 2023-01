Премьера первой серии The Last of Us состоялась 15 января. Киношоу заняло вторую позицию среди зрительских просмотров на канале НВО. Соответствующие аналитические данные предоставила компания Nielsen.

Сообщается, что самым просматриваемым шоу на канале был сериал «Подпольная империя», который транслировался в 2010 году. Тогда он смог собрать у экранов телевизоров 4.81 миллионов телезрителей. Пилотный эпизод The Last of Us по праву занял второй место, собрав у телевизоров 4.7 миллионов телезрителей. Отмечается, что первое место занял приквел сериала «Игра престолов» – «Дом дракона», первая серия которого смогла набрать практически 10 миллионов просмотров.

В сериале The Last of Us повествуется о постапокалиптическом мире, в котором практически все население планеты превратилось в зомби из-за неизвестного вида вируса. Главные роли в сериале The Last of Us исполнили Педро Паскаль и Белла Рэмзи. Над шоу работал создатель сериала «Чернобыль» Крейг Мэйзин.