Советник главы врио ДНР Ян Гагин заявил во время беседы с РИА Новости о том, что благодаря действиям военнослужащих украинской армии во время боевых действий за контроль над Соледаром российские артиллеристы могли прицельным огнем уничтожать позиции польских наемников, участвующих в городских боях.

Гагин отметил, что после того, как узнаешь о реальном отношении украинских военнослужащих к польским наемникам, то международные новости о требованиях Польши к Германии о передаче ВСУ современных танков ничего кроме улыбки не вызывает. Во время боевых действий в Соледаре, бойцы ВСУ открыто в радиоэфире обсуждали позиции польских наемников, что позволяло российским артиллеристам уничтожать их прицельным огнем.

Гагин добавил, что польских наемников в украинской армии никто не любит. Сообщается, что командиры подразделений ВСУ всегда отправляют своих польских сослуживцев на самые опасные участки линии фронта. Гагин заявил, что украинские солдаты сражаются за идею независимости, а поляки хотят вернуть себе земли Западной Украины.