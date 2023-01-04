Российские ударные БПЛА «Герань-2» продолжают демонстрировать, что они стали грозной системой вооружения в продолжающейся специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает EurAsian Times. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В международных соцсетях широкую известность получило фото, на котором российский беспилотник-камикадзе «Герань-2» (который на Западе часто именуют «иранским» в силу большой общности с производимым в Иране БПЛА Shahed-136) со сквозной дырой в правом крыле продолжает пикировать к своей цели, чтобы в конечном итоге взорваться, достигнув ее.

Размер отверстия на изображении предполагает, что беспилотник мог получить попадание из зенитной установки, скорее всего, из 35-мм снаряда немецкой зенитной установки «Гепард», поставленной украинским военным Германией. В EurAsian Times напомнили, что скорострельные зенитные пушки «Гепард» ранее доказали свою высокую эффективность против оригинальных беспилотников-камикадзе иранского производства, применяемых йеменскими повстанцами в конфликте с Саудовской Аравией и ОАЭ.

«Тем не менее, этот конкретный российский дрон «Герань-2», похоже, не пострадал, несмотря на попадание, и, вероятно, успешно достиг своей цели», – отмечает обозреватель индийского издания. По его оценке, российские войска постоянно совершенствуют тактику применения ударных беспилотников этого типа.

Первоначально (еще в конце лета и в сентябре) российские силы начали массированные атаки с одновременным использованием сразу нескольких дронов-камикадзе – группами по пять и более, чтобы подавить украинскую систему ПВО. Сообщается, что в одном случае российские военные использовали 12 дронов для одной групповой атаки.

С начала октября российская стратегия стала заключаться в том, чтобы заполнить украинское небо залпом ракет и ограниченным количеством беспилотников, с общей задачей подавить украинские системы ПВО и разрушить энергосистему Украины и другую критически важную инфраструктуру.

Однако вскоре после этого российская сторона некоторое время заметно сокращала использование беспилотников-камикадзе, а с 17 ноября в течение нескольких недель полностью прекратила их использование. Это дало повод украинским военным широковещательно заявить, что якобы «иранские дроны» не способны работать в зимних условиях.

На деле прекращение использования Россией дронов-камикадзе оказалось временным. С начала декабря российские силы возобновили регулярное использование беспилотников-камикадзе в своих ударах как по украинской инфраструктуре, так и по военным объектам вблизи передовой.

«Сейчас их чаще всего пытаются использовать для обнаружения активности средств ПВО – первая волна направлена на это, а затем идет следующая волна – ударные атаки по целям», – отметили украинские военные. Им пришлось признать, что «новая российская тактика способна создать дополнительные проблемы для ПВО Украины».

В EurAsian Times указали, что «Украина уже тратит значительно больше денег на противодействие угрозе со стороны дронов-камикадзе, обстреливающих ее города, чем сама Россия тратит на приобретение компонентов, сборку и запуск этих беспилотников».

Издание также отмечает: по итогам практически каждой крупномасштабной атаки российских дронов-камикадзе украинские силы заявляли о впечатляющем количестве сбитых летательных аппаратов – в основном, более 60%, а в некоторых случаях пропаганда заявляла о «более 80%» или даже «всех 100%». Эти цифры охотно повторяли западные СМИ, хотя реальных подтверждений таких результатов не имелось.

Для перехвата этих беспилотников Украина использует свои собственные системы ПВО советских времен, такие как зенитно-ракетные комплексы С-300, которые уже истощаются очень быстрыми темпами, а также несколько единичных дорогостоящих западных систем, таких как IRIS-T и NASAMS. Поставки Западом этих ЗРК для Украины имели главной целью защиту воздушного пространства от передовых российских истребителей, «но вместо этого они используются в огромных количествах для противодействия дешевым беспилотникам-камикадзе», – отмечает EurAsian Times.

Исходя из того, что иранский дрон Shahed в среднем оценивается в 20 000 долларов, а ракета IRIS-T стоит около 430 000 долларов (в 20 раз дороже), это означает, что по оценке военных аналитиков Molfar, Украина за месяц тратит около 28 млн долларов на защиту от атак дронов-камикадзе. Тогда как для России стоимость атак своих дронов за тот же период оценивается примерно в 11,5-18 млн долларов.

«Здесь важно отметить, что для России эти беспилотники-камикадзе представляют собой одноразовую и экономически эффективную альтернативу дорогим самолетам, крылатым и баллистическим ракетам. Даже если они будут сбиты, они все равно истощат и без того дефицитный боезапас украинских зенитно-ракетных комплексов», – подчеркивает EurAsian Times.