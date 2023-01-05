Российская ПВО в очередной раз четко отработала в Крыму, уничтожив близ Нижнегорского украинские беспилотные аппараты, доверху начиненные взрывчаткой. Попытка Киева атаковать полуостров вновь провалилась, пишет портал «Русская весна».

Крымский военный эксперт Александр Талипов рассказал, что дроны рухнули посреди поля. При этом взрывные устройства, которыми оснастили БПЛА украинские боевики, сдетонировали, что привело к достаточно мощным взрывам. Пострадавших и разрушений нет.

Военные корреспонденты вспоминают заявление отставного украинского полковника Романа Свитана о том, что Украина уже начала операцию по захвату Крымского полуострова. Он высказывался в том духе, что у Киева уже имеется оружие для этой цели. Если Свитан имел в виду дроны со взрывчаткой, то это вооружение не столь эффективно, как кажется киевскому режиму.