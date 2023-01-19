Внедрение даже современных танков «Абрамс» и «Леопард» в войска Зеленского сопряжено почти с таким же количеством проблем, как и возможностей. Об этом пишет в интернет-издании «1945» (19FortyFive) военный обозреватель Дэниел Дэвис, бывший подполковник армии США. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Похоже, в Киеве и западных столицах существует убеждение, что если Украине дадут современные натовские танки, конфликт обернется в ее пользу. «Эти оптимисты, скорее всего, будут разочарованы по простым причинам», – отмечает Дэвис. По его оценке, потребуются месяцы, чтобы значительное количество западных танков прибыло в Украину, и чтобы войска были обучены тому, как их использовать, чтобы это было сколь-нибудь эффективно.

Вооруженным силам Украины предстоит тренироваться не только на нескольких типах танков НАТО, а также на бронетехнике для их поддержки. Войска Зеленского будут иметь в итоге не «несколько дополнительных классов техники», а проблемное множество различных платформ. Это включает множество разных двигателей, различные типы систем вооружения, управления огнем, а также индивидуальные требования к логистике и техническому обслуживанию.

«Усложняет процесс наращивания боевой мощи тот факт, что Украина должна найти способ формировать слаженные подразделения из хаотичного смешения платформ и войск. При том, что немногие из ее военнослужащих имеют какой-либо опыт ведения механизированных или мобильных боевых действий», – указывает эксперт.

В танках, боевых машинах пехоты и гаубицах из советского наследия украинской армии уже существует высокая степень вариации. Теперь им придется действовать на поле боя «вместе с мешаниной из американских платформ, таких как бронетранспортеры M113 вьетнамской эпохи, бронированные грузовики MRAP и Humvee, разведывательные автомобили M117 и другие варианты». К этому также следует добавить польские БМП, турецкие бронетранспортеры Kirpi, канадские БТР Senator и шведские бронемашины CV90.

«Наличие столь широкого ассортимента оружия из многих стран может показаться благом лишь для неспециалиста… Но как человек, имеющий опыт участия в крупномасштабных танковых сражениях, я могу заверить вас, что работа с несколькими системами вооружения – это серьезная проблема, порождающая значимые оперативные сложности», – подчеркивает Дэвис.

Он напомнил, что в современной армии США подавляющее большинство бронетехники – это варианты двух типов боевых машин: «Брэдли» и «Страйкер». У каждой платформы существует множество вариаций, предназначенных для выполнения конкретных миссий. Но требования к эксплуатации, функционированию и техническому обслуживанию для каждого из них в основном одинаковы.

Что касается танков, американские войска также используют две основные системы: семейство M1 Abrams Stryker и мобильную артиллерийскую систему. Таким образом, для солдат армии США есть два основных варианта БМП и два основных типа танков.

На фоне этого, от Украины Запад ожидает овладения не менее чем семью новыми типами БМП, при продолжении поддержки как минимум столькими же типами боевых машин советского производства. Но все гораздо более запутаннее и сложнее: вполне вероятно, что в любом пехотном подразделении ВСУ окажется «смесь техники советских времен и другой техники из разных стран».

Помимо этого, в украинской армии нет сложившихся систем логистики и обслуживания бронетехники НАТО. Это означает, что даже базовый ремонт потребует эвакуации машины, скорее всего, в Польшу (как сейчас происходит с ремонтом артиллерии, поврежденной в Украине). Такое положение вещей негативно сказывается на боевом потенциале подразделения.

Дэвис приводит еще один пример из практики своей военной службы. Во время операции «Буря в пустыне» в Ираке он «наблюдал, как наша бронетехника нередко ломалась, нуждалась в капитальном ремонте». Боевые машины часто выходили из строя из-за относительно незначительных проблем, но обычно возвращались в рабочее состояние в течение нескольких часов.

«Сделать такой ремонт в боевых условиях очень сложно, но для армии США это выполнимо, потому что это неотъемлемая часть нашей организации и штатного расписания. Но для Украины подобная механическая неисправность может вывести из строя танк или БМП, требуя их буксировки обратно в Польшу для ремонта», – отмечает американский ветеран боев в «горячих точках», и уточняет: на Украине «характер и ожесточенность боевых действий намного сложнее, чем все, с чем я сталкивался на Ближнем Востоке».

В таких условиях очень маловероятно, что всего через несколько месяцев украинская армия (и пусть даже негласно пополненная западными «добровольцами»), если до этого дойдет, сможет осуществить «эффективное широкомасштабное и успешное контрнаступление против окопавшегося противника», – заключает Дэвис.