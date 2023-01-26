Евгений Пригожин назвал отдыхавшего в Турции во время СВО зампредседателя Верховного Совета PX Евгения Молостова «редкостной дрянью» и предложил хакасским «вагнеровцам» лично оценить этот непатриотичный поступок депутата.

Представители регионального телевидения обратились к Евгению Пригожину с просьбой оценить скандал, случившийся в структурах власти Республики Хакасия. Журналисты рассказали предпринимателю, что зампредседателя Верховного Совета PX Евгений Молостов провел новогодние каникулы, отдыхая в Турции. Кроме того, когда ему же осенью пришла повестка, он избежал мобилизации, сославшись на работу в республиканском парламенте.

«Я изучил обстоятельства. Лично мое мнение, что он редкостная дрянь и отброс нашего общества. Как случилось так, что он стал депутатом, нужно разобраться. Вряд ли жители честно за него проголосовали. Но объективности ради, и так как в ЧВК «Вагнер» мы слушаем мнения каждого бойца, ради такого случая могу пригласить вас пообщаться лично или по видеосвязи с бойцами из Хакасии и услышать их мнение. Это их республика, их регион и их депутат», – приводит полный ответ бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее СМИ писали, что депутат Молостов провел каникулы с семьей в Турции, которая входит во враждебный России блок НАТО. Таким образом, он проигнорировал действующие рекомендации воздержаться от подобных визитов для госслужащих и представителей депутатского корпуса.