В Сети появился промо-ролик предстоящего фильма «Барби», главные роли в котором исполняют Марго Робби и Райан Гослинг. Изначально в Интернете появилась «экранка» тизера, которую пользователи смогли лицезреть раньше времени. Утечка произошла во время премьеры второй части «Аватара».

В промо ролике сначала показываются играющие с пупсами дети, но затем появляется гигантская кукла Барби, которую теперь хочет заполучить каждая девочка. Таким посылом, режиссер, скорее всего хотел показать, как кукла Барби мгновенно обрела популярность. После этого показывается ряд ярких сцен с безудержным весельем главных героев Кена и Барби.

Стоит отметить, что по тиззеру сюжет фильма совершенно не ясен. Однако есть предположение, что история о Барби будет заключаться в том, как куклы из мира «Барби» появились в реальной жизни. Премьера фильма ожидается в июле 2023 года. Роль Барби исполнила австралийская актриса Марго Робби, а роль Кена сыграл голливудский красавчик Райан Гослинг.