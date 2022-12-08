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Как сообщает Variety, мировые критики уже смогли посмотреть следующую часть известного фильма Джеймса Кэмерона под названием «Аватар: путь воды». Своими впечатлениями от просмотра художественного фильма они поделились в своих социальных сетях.

Напомним, что новый фильм является первым полным метром Кэмерона за последние 13 лет. В новой части фильма зритель может узнать дальнейшую судьбу главных героев прошлого фильма – бывшего землянина Джейка Салии (Сэм Уортингтон) и представительницы народа на’ви Нейтири (Зои Салдана). В сиквеле они стали родителями и теперь вынуждены защищать свою семью от новой угрозы.

Критик Эрик Дэвис из Fandango написал, что фильм «Путь воды» оказался просто феноменальным. По его словам, картина вышла феноменальной и грандиозной. Визуальная составляющая фильма находится на высочайшем уровне, причем сюжет не отстает от качества картинки, по его словам.

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