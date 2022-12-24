«Уэнсдэй» – популярный сериал в жанре детектива с элементами мистики, выпущенный Тимом Бертоном, уже четвертую неделю подряд занимает первую позицию в еженедельном топе самых просматриваемых фильмов сервиса Netflix.

В период с 12 декабря, через месяц после состоявшейся премьеры, кинокартина набрала 174 миллионов просмотров. А с начала выхода сериал посмотрели уже 1,2 млрд часов.

На сегодняшний день среди прочих англоязычных фильмов Netflix по популярности он уступил только новому четвертому сезону сериала «Очень странные дела», который уже посмотрели около 1,35 млрд раз.

Что касается рейтинга за неделю, то на втором месте оказалась документальная кинокартина «Гарри и Меган». А третье место занял «Рекрут» – сериал, снятый в жанре экшн.