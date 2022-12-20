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Экс-стилист Примадонны Джордж Ровалс рассказал о том, что состояние 73-летней певицы очень тревожное. Он отметил, что Аллу Пугачеву беспокоит отсутствие общения со своими коллегами. Об этом Ровалс сообщил изданию «Московский комсомолец».

Отметим, что Алла Пугачева в 2022 году решила уехать из России и обосноваться в Израиле. Там певица продолжает вести светскую жизнь, периодически посещая концерты российских артистов, выступающих в Израиле. По фотографиям из социальных сетей Примадонны, можно предположить, что Алла Борисовна вполне счастлива. Однако, по словам ее бывшего стилиста Джорджа Ровалса, на самом деле у Аллы Пугачевой не все так хорошо, как кажется.

Стилист отметил, что «Алла переживает из-за того, что о ней никто не спрашивает. И коллеги ей не звонят. Она в панике из-за этого». В то же время стилист отметил, что поклонникам не стоит беспокоится о финансовом положении звезды. Также он добавил, что Алла Борисовна все же задумывается о своем возвращении в Россию, однако не в ближайшее время.

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