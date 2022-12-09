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Известная российская актриса Елизавета Арзамасова, которая прославилась благодаря одной из главных ролей в сериале «Папины дочки», опубликовала в популярной социальной сети фотографию сценария «Папины дочки». Елизавета интригующе подписала фото: «Кажется, что-то намечается». Исходя из этого, можно предположить, что  планируется продолжение популярного российского сериала «Папины дочки». Лиза сыграла в данном ситкоме роль Галины Сергеевны. По всей вероятности, Арзамасова вскоре вернется к роли, которая сделала ее знаменитой на всю страну.

Стоит отметить, что по имеющимся данным, онлайн-кинотеатр START сейчас работает над продолжением сериала «Папины дочки». Сообщается, что в планы START Studio входит создание 20 эпизодов продолжения ситкома. Режиссером проекта станет Александр Жигалкин, который срежиссировал все предыдущие сезоны.

Подчеркнем, что официального объявления от START Studio о новом сезоне «Папиных дочек» еще не было. Также нет информации, вернуться ли прежние актеры к своим ролям или же актерский состав полностью обновится. Так же нет информации и о возможном сюжете новых серий.

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